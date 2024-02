Gefrustreerde Botic van de Zandschulp sloopt racket, krijgt bizar strafpunt en verliest in Doha

Een gefrustreerde Botic van de Zandschulp is in de eerste ronde van het ATP-toernooi van Doha uitgeschakeld. De Nederlander ging in twee sets ten onder tegen Gaël Monfils: 1-6 6-7. Van de Zandschulp sloopte tijdens de partij een racket en kreeg ook nog een strafpunt.

Van de Zandschulp verloor de eerste set kansloos, maar kwam er in de tweede set beter in en wist de Fransman zelfs te breken. De Nederlander kwam 5-2 voor, kreeg drie setpunten, maar zag Monfils toch terugkomen tot 5-5. Bij 6-5 kreeg Van de Zandschulp nog een keer drie setpunten, maar ook deze waren niet aan hem besteed en de frustratie nam alleen maar toe.

Racket moet het ontgelden

Monfils dwong een tiebreak af en dat was de druppel voor de Nederlander. Hij smeet zijn racket kapot en gooide hem daarna wel keurig in de prullenbak. In de tiebreak leek het een kwestie van tijd voordat er een tweede racket kapot zou gaan en het leek gebeurd toen Monfils op 6-3 drie matchpoints kreeg.

Van de Zandschulp won uit het niets vier punten op rij en kreeg daarmee een zevende setpunt, maar ook deze was niet raak. Ook het achtste was even later niet raak en wat er op het negende setpunt gebeurde is waarschijnlijk nog nooit vertoond.

Kortsluiting

Van de Zandschulp kwam met een goede service op setpunt, maar sloeg door kortsluiting in het hoofd een bal het stadion uit. Dat leverde hem een tweede waarschuwing op en dus een strafpunt. Daarmee was ook kans negen verkeken. Monfils won de twee punten daarna en maakte het dus toch nog af in twee sets.

Mon-feeling it 🕺@Gael_Monfils defeats Van de Zandschulp 6-1 7-6 and remains undefeated at the #QatarExxonMobilOpen since 2014! pic.twitter.com/vW6l3YCX5i — Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2024

Griekspoor

Van de Zandschulp was de enige Nederlander die meedeed aan het toernooi. Ook Tallon Griekspoor zou meedoen, maar hij meldde zich op het laatste moment af. Griekspoor haalde vorige week in Rotterdam nog de halve finales van het ABN AMRO Open.