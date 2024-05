Botic van de Zandschulp tankt weinig vertrouwen in aanloop naar Roland Garros

Botic van de Zandschulp zal niet vol vertrouwen afreizen naar Roland Garros, dat volgende week begint. De Nederlander ging donderdag onderuit in de tweede ronde bij een Frans Challenger-toernooi. Van de Zandschulp verloor in drie sets van Arthur Fils: 2-6 6-4 1-6.

Van de Zandschulp leverde al binnen het half uur de eerste set in. Die ging met 6-2 naar de Franse nummer 34 van de wereld. De Nederlander reageerde door één keer meer (drie om twee) te breken in de tweede set. In de beslissende set ging het tot 1-1 gelijk, daarna was het snel over voor Van de Zandschulp. Het derde wedstrijdpunt van de negentienjarige Fils was raak.

Op naar Roland Garros

Van de Zandschulp verscheen in Bordeaux omdat hij vroeg uitgeschakeld werd op het masterstoernooi van Rome. De Nederlander strandde in de tweede ronde tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime. Om toch in het ritme te blijven voor Roland Garros deed Van de Zandschulp mee op het Challenger-toernooi. Na een superieure wedstrijd in de eerste ronde ging hij er vrij vlug alweer uit.

Dus kan Van de Zandschulp zich gaan opmaken voor Roland Garros, waar hij zich niet voor hoefde te kwalificeren. De Nederlander is inmiddels terug te vinden op de 112e plek van de wereldranglijst. Normaal gesproken moeten spelers zich op die positie kwalificeren voor een grand slam, maar bij de cut-off stond Van de Zandschulp (89e) nog net aan de goede kant van de streep.