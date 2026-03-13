Carlos Alcaraz heeft opnieuw de show gestolen op de Indian Wells. Niet alleen met zijn uitmuntende spel, maar ook met een opvallend moment na afloop. De Spaanse nummer één van de wereld verscheen plots in een bijenkostuum, tot groot enthousiasme van het publiek.

Op de baan liet Alcaraz weinig aan het toeval over. In de kwartfinales rekende de 22-jarige Spanjaard in twee sets af met Cameron Norrie: 6-3 en 6-4. Daarmee bereikte hij voor het vijfde jaar op rij de halve finales van het prestigieuze masterstoernooi in Californië.

Zijn sterke vorm in 2026 krijgt daarmee opnieuw een vervolg. Alcaraz is dit kalenderjaar nog ongeslagen en schreef eerder al de Australian Open en het toernooi van Qatar op zijn naam.. Op outdoor hardcourt staat zijn zegereeks inmiddels op 34 wedstrijden.

Bijenpak

Toch ging het na afloop vooral over wat er buiten de baan gebeurde. Fans hadden een bijenkostuum meegenomen en vroegen de Spanjaard het pak aan te trekken. Alcaraz gaf daar met een glimlach gehoor aan. "De andere dag stond ik al even met hen na de wedstrijd. Vandaag brachten ze het pak en riepen ze dat ik het moest dragen", zei hij lachend na afloop. "Ze juichten vanaf het eerste tot het laatste punt, dus ik moest het wel doen. Het is grappig."

De opvallende traditie ontstond in 2024, toen een partij van Alcaraz op Indian Wells lange tijd stil lag door een bijenplaag. Sindsdien verschijnen supporters regelmatig in bijenkostuums om de nummer één van de wereld aan te moedigen.

Indian Wells

Sportief wacht nu een zware test voor Alcaraz. In de halve finales treft hij zondag Daniil Medvedev, die overtuigend won van titelverdediger Jack Draper (6-1 en 7-5). In de andere halve finale staan Jannik Sinner en Alexander Zverev tegenover elkaar, nadat zij respectievelijk Learner Tien en Arthur Fils versloegen.

Toch bleef Alcaraz richting zijn halve finale ontspannen. Met een knipoog naar zijn voorbereiding vertelde hij dat hij morgen eerst nog gaat golfen. "We gaan met het team bespreken wat het plan is. Een beetje golfen in ieder geval. Tennistraining is optioneel. Laten we zien hoe het overmorgen gaat."