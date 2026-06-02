Met Roland Garros is op dit moment het tweede grandslamtoernooi van het jaar bezig. Nederland begon met drie tennissers in het enkelspel in Parijs, maar die liggen er inmiddels allemaal uit. Woensdag is het tijd voor de laatste kwartfinales. Bekijk hieronder het programma van Roland Garros.

In de laatste kwartfinales bij de vrouwen gaan Anna Kalinskaya en Maja Chwalińska de strijd met elkaar aan. Zij spelen om 11.00 uur voor een plek in de halve eindstrijd.

Daarna is het de beurt aan Aryna Sabalenka en Diana Shnaider. Nummer één van de wereld Sabalenka hoopt op haar eerste titel in Parijs. Ze bereikte vorig jaar de finale, maar verloor daarin van Coco Gauff.

Bij de mannen nemen Felix Auger-Aliassime het op tegen Flavio Cobolli. Daarna volgt een Italiaanse clash tussen Matteo Berrettini en Matteo Arnaldi. Ondanks de vroege uitschakeling van Jannik Sinner is Italië dus nog goed vertegenwoordigd in de kwartfinales.

Uitslagen kwartfinales dinsdag 2 juni

Op dinsdag werden de eerste kwartfinales van dit jaar gespeeld. Zowel bij de mannen als de vrouwen is de onderste helft van het speelschema aan de beurt. De 19-jarige Mirra Andreeva maakte korte metten met de 36-jarige Sorana Cirstea: 6-0, 6-3.

De andere kwartfinale op dinsdag bij de vrouwen ging tussen twee Oekraïense speelsters die allebei in topvorm waren. Elina Svitolina, onlangs winnares van het toernooi in Rome, trof landgenote Marta Kostyuk, die vorige maand de titel in Madrid pakte. Het werd zoals verwacht een driesetter. Daarin bleek de 23-jarige Kostyuk de beste. Zij bereikte voor het eerste de laatste vier van een grandslamtoernooi.

Topfavoriet Alexander Zverev in halve finale

Daarna was het de beurt aan de mannen. Door het wegvallen van Carlos Alcaraz, Jannik Sinner en Novak Djokovic is Alexander Zverev de titelfavoriet en hij speelde tegen de 19-jarige sensatie Rafael Jodar. De Spanjaard nam in de eerste set het initiatief door vroeg te breken, maar Zverev rechtte de rug. Hij won met 3-0 in sets: 7-6 (3), 6-1, 6-3.

Daarna namen twee jonkies het tegen elkaar op. Jakub Mensik (20) en Joao Fonseca (19), die eerder Novak Djokovic uitschakelde, gingen de strijd aan. De eerste twee sets won de Tsjech met overtuiging. De derde set bood Foncesca veel tegenstand, maar het was net niet genoeg. De Braziliaanse tiener verloor met 6-4, 6-3, 7-6 (3).

Nederlanders

Nederland had in het enkelspel drie troeven: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. De eerste twee vlogen er in de eerste ronde uit, maar De Jong beleefde de afgelopen week een waar tennissprookje. Hij verloor in de kwalificaties, maar werd na een afmelding als lucky loser toch toegelaten tot het toernooi. Daar maakte hij indruk, want hij haalde voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi. Daarin strandde hij tegen wereldtopper Alexander Zverev.

Eerdere uitslagen enkelspel mannen

Programma en uitslagen enkelspel vrouwen

Nieuwe kampioenen

Carlos Alcaraz en Coco Gauff waren de titelverdedigers, maar zij gaan niet opnieuw winnen in Parijs. Alcaraz kon door een blessure überhaupt niet meedoen en Gauff vloog er deze keer in de derde ronde uit tegen Anastasia Potapova.

Bij de mannen is het na de uitschakelingen van Sinner en Novak Djokovic zelfs al zeker dat er een nieuwe grandslamkampioen gaat komen. Zverev, die al drie finales verloor, is nu de grote titelfavoriet. In het vrouwentoernooi zit met Aryna Sabalenka nog één winnares van een Grand Slam. Zij won echter nog nooit de titel in Parijs.

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