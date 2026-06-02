Marta Kostyuk gaat vrolijk verder met haar imposante reeks op gravel. De Oekraïense toptennisster is inmiddels 17 wedstrijden ongeslagen op het gemalen baksteen. Daardoor heeft de 23-jarige het inmiddels tot de halve finales van Roland Garros geschopt. Dat en de situatie in haar thuisland lieten haar niet onberoerd.

Kostyuk begon als de nummer 15 van de wereldranglijst aan haar zevende Roland Garros. Een plaats in de vierde ronde in 2021 was haar beste prestatie tot dusver. Ze nam het op tegen haar acht jaar oudere landgenote Elina Svitolina, op wie een vloek heerst in Parijs. Nooit kwam ze verder dan de kwartfinales. Dat bleek ook deze editie het geval, de wedstrijd ging met 6-3 2-6 6-2 naar Kostyuk.

Marta Kostyuk maakt het verschil

Kostyuk was onder een vanwege de regen gesloten dak de betere van de twee speelsters. Ze trok de eerste set met 6-3 naar zich toe, al ging dat niet zonder moeite. In de tweede set waren de rollen omgedraaid en dicteerde Svitolina het spel. In de beslissende set maakte Kostyuk het verschil door in de zesde game als eerste haar eigen opslagbeurt te houden. Ze benutte na een kleine twee uur haar eerste wedstrijdpunt. In het interview na afloop kwamen de tranen.

Dat had mede te maken met de oorlog die al sinds 2022 woedt in haar land. "Het is een moeilijke nacht geweest in Kyiv met veel doden. Daarom draag ik deze wedstrijd op aan het Oekraïense volk en hun veerkracht. Slava Ukraini", zei Kostyuk in haar interview op de baan, wat vrij vertaald betekent: Glorie aan Oekraïne. "Ik wil ook nog even de impact van Elina op het Oekraïense tennis benadrukken. Ze is een ongelooflijke vechter. Ik ben zo blij dat ik door ben, maar ik wil haar bedanken voor deze geweldige wedstrijd."

In de halve finales wacht voor de Oekraïense Kostyuk een clash met de pas negentienjarige Mirra Andreeva uit Rusland.

