Jannik Sinner was de absolute topfavoriet voor Roland Garros, maar al in de tweede ronde viel het doek voor de Italiaan. De manier waarop zorgt voor de nodige ophef, want de nummer één van de wereld leek de zege binnen te hebben toen het helemaal mis ging. Ex-tophockeyster Naomi van As denkt er het hare van.

“Sinner vertelde dat hij zich niet lekker voelde die ochtend", snijdt tweevoudig olympisch kampioene Ellen Hoog het onderwerp aan in de Sportnieuws.nl-podcast. De Italiaan leek bij een riante voorsprong plotseling bevangen door de hitte, maar daar wilde hij zelf niks van weten. "Hij zei dat hij niet lekker wakker werd en dat het eigenlijk niks met de hoge temperaturen te maken had."

"Hij gaf aan dat het warm was, maar niet extreem warm", weet Hoog. "Hij beweerde dat het echt aan hemzelf lag, dat hij geen energie had en zich slap voelde."

"Ik zat nog over Sinner na te denken", vult Van As aan. "Het is bijna bizar dat hij die wedstrijd verloren heeft, want hij stond in die derde set met 5-1 voor, hij hoefde nog maar één game te winnen. En uiteindelijk verlies je die wedstrijd."

'Waarom doet hij dit?'

“Maar waarom is hij nog doorgegaan?", vraagt de tweevoudig olympisch kampioene zich af. "Als je je dan zo slecht voelt en hij zwalkte over de baan, stond voorovergebogen. Is het dan ook iets van trots dat je denkt: ik moet gewoon die wedstrijd uitspelen. Maar hij ging er gewoon dik, echt dik af." Het werd uiteindelijk 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 voor Juan Manuel Cerúndolo.

“In de hoop misschien dat hij zich later nog net weer wat beter voelt?”, oppert Hoog over de weigering van Sinner om de handdoek te gooien. Van As: “Dat hij zich kon herpakken ofzo? Dit is ook niet echt leuk om zo van de baan geslagen te worden. Maar opgeven is dan denk ik voor hun nog erger. Is dat erger dan drie sets dik verliezen? Ik weet niet, lastig hoor."

Verrassende winnaar

"Carlos Alcaraz deed niet mee vanwege een blessure en Novak Djokovic is uitgeschakeld", vertelt Hoog. "Dus er ligt nu in één keer een hele lijn open voor jonge talenten, voor nieuwe spelers. En voor Alexander Zverev ook. Dat is natuurlijk ook wel weer leuk dat er gewoon een verrassende winnaar komt. Niet voor de toernooiorganisatoren, die hadden dit natuurlijk liever niet gezien." Daar kan Van As van zich wel in vinden: “Nee, waarschijnlijk niet."

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering van de podcast onder meer aandacht voor rare incidenten op Roland Garros, de spanning in Huize Koeman en de kledingkeuze van de Oranje-internationals. Verder doen de twee een boekje open over de bizarre verzoeken die ze soms van fans krijgen: 'Wat zijn er toch gore mensen'. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.

