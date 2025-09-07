Carlos Alcaraz speelt zondag in de finale van de US Open tegen Jannik Sinner. De twee rivalen staan voor het derde grandslamtoernooi op rij tegenover elkaar in de finale. Alcaraz heeft in de finale de kans om iets te presteren dat geen enkele tennisprof hem ooit voordeed.

Alcaraz kende een moeizaam begin van het tennisjaar, want in de eerste maanden van het jaar wist hij alleen bij het ABN Amro Open in Rotterdam de finale te halen en ook te winnen. Vanaf het moment dat het gravelseizoen in april losbarstte, lijkt de Spanjaard echter haast onverslaanbaar. Op de US Open staat hij voor het achtste toernooi op rij in de finale. Van de vorige zeven won hij er vijf en verloor hij er twee. Alleen Holger Rune en Jannik Sinner wisten hem sinds april nog een keertje te verslaan.

In New York laat Alcaraz al bijna twee weken zijn topvorm zien. Hij sloeg zich langs Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Jiri Lehecka en Novak Djokovic op weg naar zijn eerste finale op de US Open sinds 2022. Toen won hij zijn eerste van inmiddels vijf grandslamtitels. Alcaraz heeft er nog weleens een handje van om de concentratie te verliezen tijdens wedstrijden, maar dat is hem nog niet overkomen. Hij verloor op weg naar de finale nog geen enkele set en kan daardoor iets doen dat geen enkele prof ooit lukte bij de mannen.

US Open-titel zonder setverlies?

Het proftijdperk in het tennis begon in 1968 en sinds dat moment is er geen enkele tennisser geweest die de US Open zonder setverlies heeft gewonnen. In de tijd dat er enkel amateurs meededen is het wel een aantal keer gebeurd, maar daarvoor moeten we dus heel ver terug in de tijd. Het lukte Richard Sears in 1881, 1882 en 1883, Tony Trabert deed het in 1953 en 1955 en Neale Fraser was in 1960 de laatste die erin slaagde.

Alcaraz kan pas de derde mannelijke tennisser deze eeuw worden die erin slaagt om zonder setverlies een grandslamtoernooi te winnen. Alleen Rafael Nadal en Roger Federer deden dat. De landgenoot van Alcaraz lukte het zelfs viermaal en dat was alle keren op Roland Garros. Nadal won in 2008, 2010, 2017 en 2020 de titel in Parijs zonder een set te verliezen. Federer bleef tweemaal foutloos op een Grand Slam: in 2007 op de Australian Open en in 2017 op Wimbledon.

Droomfinale tegen Sinner

Het zal voor Alcaraz echter ook een loodzware opgave worden om zonder setverlies de titel te pakken. Zijn tegenstander in de finale is namelijk van een andere orde dan zijn voorgaande zes opponenten in New York. Alcaraz treft voor het derde grandslamtoernooi op rij Sinner in de finale. Op Roland Garros won de Spanjaard na een zinderende vijfsetter, maar op Wimbledon was de Italiaan de beste.

De twee troffen elkaar één keer eerder op de US Open. In 2022 kwamen ze elkaar in de kwartfinales tegen. Sinner kreeg toen een matchpoint, maar het was uiteindelijk Alcaraz die de partij na meer dan vijf uur tennis wist te winnen. Het laatste punt werd ver na middernacht gespeeld. De Spanjaard won enkele dagen later ook zijn eerste grandslamtitel en veroverde daarmee ook voor het eerst de nummer 1-positie. Die plek staat zondag in de finale tussen Sinner en Alcaraz ook op het spel.

