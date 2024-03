Carlos Alcaraz maakt bij masterstoernooi Indian Wells einde aan maandenlange titeldroogte

Carlos Alcaraz weet weer wat winnen is. De nummer twee van de wereld had sinds Wimbledon vorig jaar geen titel meer gewonnen, maar bij het masterstoernooi van Indian Wells was het eindelijk weer raak. In een herhaling van de finale van vorig jaar trok Alcaraz aan het langste eind tegen Daniil Medvedev: 7-6 6-1. Ook vorig jaar won de Spanjaard het toernooi.

Alcaraz leek met zijn historische zege tegen Novak Djokovic in de finale van Wimbledon definitief de nieuwe heerser van het tennis te zijn geworden, maar daarna werd hij overvleugeld. De Serviër pakte vorig jaar de US Open en won ook de ATP Finals, het eindejaarstoernooi.

De eerste maanden van dit jaar worstelde Alcaraz met zijn vorm en blessures. Ondertussen zag hij Jannik Sinner de Australian Open winnen. De Spanjaard maakte zaterdag een einde aan de winstreeks van Sinner en greep een dag later ook de titel. Het was trouwens een bewogen toernooi voor Alcaraz, want eerder deze week moest hij nog vluchten voor een zwerm bijen.

Spaanse furie

Alcaraz was de verdedigend kampioen in Indian Wells nadat hij vorig jaar Medvedev in de finale met 6-3, 6-2 een pak slaag had gegeven. Deze keer vloog de Rus uit de startblokken en hij stond al snel op een 3-0 voorsprong. Alcaraz vocht zich terug in de partij en dwong uiteindelijk een tiebreak af.

In die tiebreak ging het gelijkop, maar bij 6-5 voor Alcaraz pakte de Spanjaard een servicepunt van Medvedev af en dat was dus meteen het einde van de set. Daarmee deelde hij een enorme tik uit en die kwam de Rus niet meer te boven. In de tweede set stond er geen maat meer op Alcaraz en hij greep dan ook zijn vijfde masterstitel. In totaal is het de dertiende titel in de carrière van de twintigjarige Spanjaard.

Swiatek het beste bij de vrouwen

Iga Swiatek won het toernooi bij de vrouwen. De nummer één van de wereld versloeg in de finale de Griekse Maria Sakkari. Dat was een herhaling van de finale van twee jaar geleden. Net als toen was de Poolse veel te sterk voor Sakkari: 6-4, 6-0.