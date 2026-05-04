Jannik Sinner is nooit te betrappen op een woord van zelfoverschatting of overmoedigheid, zo ook zondagmiddag niet toen hij Alexander Zverev versloeg in de finale van het Masters-toernooi van Madrid. De Italiaanse nummer één van de wereld weigert zichzelf te vergelijken met 'De Grote Drie', zelfs niet nadat hij historie schreef in de Spaanse hoofdstad.

Met zijn triomf in Madrid heeft Sinner een ongekende prestatie geleverd: hij is de eerste tennisser ooit die vijf Masters-toernooien op rij wint. Eerder zegevierde hij al in Monte Carlo, Miami, Indian Wells en Parijs. "Ja, dat betekent enorm veel voor me. Toch kan ik mezelf niet vergelijken met Rafa, Roger of Novak. Wat zij hebben gepresteerd, is ronduit indrukwekkend. Ik speel niet om records te breken, ik speel voor mezelf, voor mijn team – zij weten wat er allemaal achter zit – en voor mijn familie", zei hij na afloop van de eenzijdige finale.

Zijn familie is naar eigen zeggen 'na al mijn successen nooit veranderd in hun houding'. "Het zijn gewoon mijn ouders en ik voel me enorm veilig bij hen. Thuis praten we nooit over tennis, dat is een fantastische relatie. Het zijn mijn ouders, niets meer. Het zijn grote cijfers, ja, ze betekenen veel voor me, maar er zit veel discipline en een enorme opoffering achter", benadrukte de Italiaan.

'Dingen die niemand ziet'

"Er zijn dagelijkse routines die niemand ziet. Ik ben de eerste die elke ochtend klaarstaat zodra ik wakker word. Ik geniet van deze reis, ik wil mezelf in de best mogelijke positie brengen om de beste versie van mezelf te zijn. Ik speel niet met het idee om andere records te breken. Wat anderen in het verleden hebben gedaan, wat Novak nog steeds doet, is iets ongelooflijks. Ik kan me niet met hen vergelijken."

Masters-toernooi Rome

De nummer één van de wereld bevestigde dat hij van plan is deel te nemen aan het Masters-toernooi in Rome. "Thuis spelen is altijd heel bijzonder. Tegelijkertijd wil ik nu hiervan genieten. Ik wil niet nadenken over toekomstige plannen. Fysiek voel ik me goed. Er is geen reden om niet in Rome te spelen, natuurlijk, maar ik wil genieten van wat ik heb bereikt. Dit was een heel, heel lang toernooi, en een heel lange tennisperiode, beginnend in Indian Wells. Ik ben erg blij, maar nu is het ook fijn om te herstellen, vooral mentaal heeft het veel voor me betekend."