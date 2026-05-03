Jannik Sinner schreef zondag geschiedenis in Madrid door als eerste tennisser ooit vijf masterstoernooien op rij te winnen. In de finale versloeg de Italiaan Alexander Zverev met 6-1, 6-2. Door die prestatie harkt de nummer één van de wereld ruim een miljoen euro aan prijzengeld binnen.

Dit bedrag ontvangen Sinner en Zverev

Sinds 2009 is de Mutua Madrid Open zowel een ATP- als WTA-toernooi. Daardoor werd het prijzengeld destijds verdubbeld. De totale prijzenpot aan beide zijden bedraagt volgens peRFect Tennis 8.235.540 euro. Dat betekent een stijging van ruim twee procent voor de ATP en bijna vijf procent voor de WTA. Het toernooi in Madrid is één van de drie ATP Masters 1000-toernooien die op Europees gravel worden gehouden en vindt jaarlijks plaats in de Caja Magica in het Parque Manzanares.

De winnaars bij zowel de mannen als de vrouwen ontvangen een cheque van 1.007.165 euro. Dat bedrag krijgt Sinner dus bijgeschreven na zijn fenomenale prestatie. Zverev krijgt voor zijn plek in de finale 535.585 euro bijgeschreven. De winnaars van het dubbelspel ontvangen 409.520 euro.

Totale prijzengeld per ronde Madrid Open 2026

Winnaar €1.007.165,- Finalist €535.585,- Halve finale €297.550,- Kwartfinale €169.375 Vierde ronde €92.470,- Derde ronde €54.110,- Tweede ronde €31.585,- Eerste ronde €21.285,- Qualifier 2 €12.360,- Qualifier 1 €6.410,-

ATP-punten

Naast ruim een miljoen euro aan prijzengeld, krijgt Sinner ook nog eens duizend ATP-punten bijgeschreven, aangezien het om een ATP-1000-toernooi gaat. Dat verstevigt de koppositie van de 24-jarige Italiaan op de ATP-ranglijst.