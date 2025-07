Jesper de Jong heeft er een handje van om vijfsetters te winnen op grandslams. Nadat hij dat op Roland Garros deed, flikte hij dat op Wimbledon opnieuw. De toptennisser stond bij zijn debuut 4,5 uur op de baan, pakte de volle buit én een volle portemonnee.

De Jong zorgde voor het Nederlandse dagsucces in Londen, na eerdere overwinningen van Botic van de Zandschulp en debutante Suzan Lamens. In tegenstelling tot hun landgenoten had de vriend van schaatsster Pien Hersman er wel wat langer voor nodig. Waar Van de Zandschulp en Lamens in straight sets wonnen, ging de partij van De Jong tot het gaatje.

De Jong werkte in zijn wedstrijd tegen de Amerikaan Christopher Eubank liefst twaalf breakpunten weg en zegevierde uiteindelijk via een supertiebreak. De 25-jarige Nederlander stortte ter aarde en schreeuwde het uit van vreugde. Niet gek, want hij bereikte bij zijn eerste deelname gelijk de tweede ronde en schreef een mooi geldbedrag bij.

Prijzengeld Jesper de Jong op Wimbledon

De Jong plaatste zich rechtstreeks voor het hoofdtoernooi van Wimbledon, waardoor hij al verzekerd was van 66.000 pond (omgerekend zo'n 77.000 euro). Daar kwam dinsdag een bedrag van 33.000 pond bovenop, waardoor de teller op 99.000 pond (omgerekend 115.000 euro) staat.

De Jong won onlangs een vergelijkbaar bedrag op Roland Garros, toen hij ook de tweede ronde bereikte. De Nederland moet hierna tegen de Serviër Miomir Kecmanovic. Overleeft hij die partij, dan stijgt het prijzengeld met meer dan 50.000 pond.

Flinke knaller ligt klaar voor de winnaars

Het totale prijzenbedrag steeg door klachten van spelers met liefst zeven procent ten opzichte van de vorige editie. Voor de winnaar ligt er liefst drie miljoen pond (3,5 miljoen euro) klaar. Dat is het hoogste bedrag van alle Grand Slams. Ter vergelijking: Carlos Alcaraz en Coco Gauff kregen voor het winnen van Roland Garros 2.550.000 euro. Voor de verliezend finalisten van Wimbledon wordt 1,52 miljoen pond beschikbaar gesteld.

Alles over Wimbledon

