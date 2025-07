Jesper de Jong is er niet in geslaagd de derde ronde op Wimbledon te bereiken. De Nederlander was sterk in de eerste set tegen Miomir Kecmanovic, maar na een zorgwekkend moment lukte het hem niet om door te pakken. De Jong loopt daardoor een bijzondere clash mis.

De eerste set gaf De Jong slechts één game af aan zijn Servische tegenstander. Daarna was Kecmanovic echter veel te sterk voor de 25-jarige. De tweede set werd 6-3. In de derde set kwam de Nederlander op 3-0-achterstand en vervolgens moest de wedstrijd even worden onderbroken.

Er was een medische timeout nodig voor De Jong, die last leek te hebben van zijn benen. Hij lag een tijdje op de grond en werd gemasseerd. Gelukkig kwam hij vervolgens weer overeind om de partij uit te spelen.

Hij kwam echter niet meer echt terug in de wedstrijd. Uiteindelijk werd het 6-2 in de tweede set voor Kecmanovic, de nummer 49 van de wereld. In de vierde set was de teleurstelling al van het gezicht van De Jong af te lezen. Toch deed hij nog zijn uiterste best en pakte hij nog vier games. Het bleek niet genoeg.

De Jong loopt daardoor een schitterende partij tegen een absolute tennislegende mis. Kecmanovic mag het in de derde ronde namelijk opnemen tegen Novak Djokovic. De zevenvoudig kampioen schoof de Brit Daniel Evans in drie sets aan de kant: 6-3, 6-2, 6-0.

Debuut

De Jong maakte dinsdag zijn debuut op het grandslamtoernooi. Hij won de eerste ronde van de Amerikaan Chris Eubanks in 4,5 uur tijd. Er waren vijf sets en drie tiebreaks voor nodig om het duel te beslissen.

Prijzengeld

Botic van de Zanschulp

Het was donderdag een slechte dag voor de Nederlanders in Londen. Ook Botic van de Zandschulp werd namelijk uitgeschakeld. Hij moest nog het laatste deel van zijn tweede ronde-partij tegen Alejandro Davidovich Fokina uitspelen. Die werd woensdagavond stilgelegd bij een stand van 2-1 in sets, in het nadeel van de Nederlander. De vierde set stond 5-5 in games. Van de Zandschulp sleepte er nog een tiebreak uit, maar moest die afgeven aan zijn Spaanse tegenstander.

Alles over Wimbledon

