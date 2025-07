Toptennissers Carlos Alcaraz en Jack Draper strijden om veel meer dan alleen de titel op Wimbledon. Dat is althans wat de controversiële Nick Kyrgios beweert. De Australiër - die vanwege een blessure afwezig is - denkt dat Alcaraz en Draper hun ogen gericht hebben op de Britse nummer één Emma Raducanu.

Onlangs werd bekend dat Alcaraz en Raducanu een setje vormen op de US Open in het onlangs aangekondigde gemengd dubbelspel. Sindsdien gonst het van de geruchten over de twee grandslamkampioenen. Die geluiden werden alsmaar sterker toen Raducanu onlangs de winnende finale van Alcaraz bijwoonde op Queen's.

'Liefdesdriehoek'

Toch trapte Raducanu op de rem door te zeggen dat ze vrienden is met Alcaraz. Maar Kyrgios wakkerde het vuurtje wat aan. De Australiër is werkzaam bij talkSPORT nadat de BBC hem om controversiële redenen niet uitnodigde. Gevraagd naar de publieke fascinatie voor Raducanu's privéleven antwoordde hij gekscherend: "Ik weet het niet, ik denk dat het een liefdesdriehoek is! Draper, Alcaraz, Raducanu. Ze maken ruzie om Raducanu, denk ik, ik weet het niet zeker."

"Ik denk dat ze er van buiten gelukkig uitziet. Ik weet niet wie haar gelukkig maakt. De tenniswereld is dol op een liefdesverhaal", weet Kyrgios. "Ze proberen graag twee spelers bij elkaar te brengen, maar Raducanu is momenteel de beste Britse speelster, het gaat redelijk goed met haar", ziet de Australiër.

"Het is natuurlijk nooit makkelijk om op zo jonge leeftijd (18, red.) een grandslam te winnen, het brengt veel verwachtingen van de buitenwereld met zich mee. Maar, weet je, zolang ze maar gelukkig is", stelt hij. "De druk om nummer één te zijn en op Wimbledon te spelen is zo groot, dus hopelijk vindt ze haar draai. Stel je voor dat zij en Jack Draper de titel bij de vrouwen én de mannen winnen, dat zou al heel wat zijn."

Veelbesproken liefdesleven

Een blozende Raducanu werd gevraagd naar de situatie tussen haar en Alcaraz eerder deze Wimbledon, nadat ze samen werden gespot op het trainingsveld in Londen. "We zijn gewoon goede vrienden", reageerde ze met rode wangen op de vraag of er enige waarheid zit achter de geruchten.

De komende weken gaan uitwijzen hoe het eindigt voor de meest besproken tennissers op Wimbledon. De twee hoofdpersonen zullen vooral bezig zijn met hun eigen prestaties. Ze bereikten in ieder geval allebei de tweede ronde. Raducanu deed dat in straight sets tegen Mingge Xu uit Wales, Alcaraz had op zijn beurt veel meer moeite met de afzwaaiende veteraan Fabio Fognini.

