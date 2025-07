Het debuut van Jesper de Jong op Wimbledon wordt er voor de Nederlandse tennisser een om niet snel te vergeten. Op het Engelse gras moest hij meteen een marathonpartij spelen tegen de Amerikaan Chris Eubanks. In de Londense hitte bleef De Jong ijskoud en werkte alle breakpunten weg. Na een kleine 4,5 uur tennis en vijf sets ging hij keihard juichend als winnaar van baan 7.

De eerste set verliep vlekkeloos voor De Jong. Hij kwam met 3-0 en vervolgens 4-1 voor in games. De partij was toen net een kwartier onderweg. Eubanks, in 2023 nog de nummer 29 van de wereld, had weinig in te brengen tegen zijn Nederlandse tegenstander. De Amerikaan is inmiddels ook weggezakt naar de 130e plek op de wereldranglijst.

De Jong staat met een 106e plek 'maar' iets hoger, maar hij is juist bezig om zichzelf omhoog te werken op de ranking. De 25-jarige vriend van schaatsster Pien Hersman won de eerste set uiteindelijk met 6-3. Hij dankte die setwinst door de enige break in de eerste drie sets.

Nauwelijks breaks

Eubanks herstelde zich sterk van een matige eerste set en dwong in twee tiebreaks de 2-1 voorsprong in sets af. Beide mannen waren dusdanig sterk op eigen service, dat er sinds de tweede game van de eerste set geen break viel te noteren. De Jong kwam wel in die positie, maar verzilverde de kansen niet. Pas in de vierde set kwamen er weer breaks, ook dit keer voor De Jong, die weer met 6-3 won en er een beslissende vijfde set uit sleepte.

100 procent score

Ook daarin bleven beide mannen scherp op eigen service. De Jong bleef 100 procent op breakpunten tegen en werkte ze één voor één weg. Zelfs in de slotfase. Op 5-5 werkte De Jong weer vier breakkansen van de Amerikaan weg en kwam op 1 game van de overwinning tijdens zijn debuut op Wimbledon. Hij leverde daarin geen enkele servicebeurt in en heeft dus een 100 procent score op breakpunten tegen, een bijzonder goede statistiek. De Nederlander bleef ijskoud onder de druk.

Matchpoint van Jesper de Jong:

Supertiebreak brengt de beslissing

Toch moest er weer een tiebreak aan te pas komen om het verschil te maken. Omdat het in de laatste set ook 6-6 stond, werd het een race naar tien punten. De Jong kwam razendsnel op 4-0 en gaf die voorsprong niet meer uit handen. Hij mag zich melden voor de tweede ronde.

Volgende tegenstander De Jong

De Jong neemt het in de volgende ronde op tegen Miomir Kecmanovic, die eerder op dinsdag van Alex Michelsen won. De Servische Kecmanovic is de nummer 49 van de wereld. Hij sloeg de als dertigste geplaatste Amerikaan verrassend naar huis in de eerste ronde.

Alles over Wimbledon

