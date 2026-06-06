Zaterdag vochten Maja Chwalinska en Mirra Andreeva samen uit wie er voor het eerst een Grand Slam-titel op haar naam zou schrijven. Veel fans hoopten op een spektakelstuk. Uiteindelijk was het favoriet Andreeva die de eindstrijd relatief eenvoudig won: 6-3, 6-2. De jonge Russin pakte daarmee haar eerste Grand Slam-titel.

Voorafgaand aan het toernooi hadden maar zeer weinig mensen verwacht dat Chwalinska en Andreeva de finale zouden spelen. Door de uitschakeling van wereldtoppers als Aryna Sabalenka en Coco Gauff lag het toernooi echter volledig open. De Poolse begon als nummer 114 van de wereld zelfs in de kwalificatieronde, maar na een ongekende reeks behaalde zij de finale. Ook voor de pas 19-jarige Andreeva was het haar eerste eindstrijd op een Grand Slam.

Tennissprookje

Chwalinska gaat in elk geval de boeken in als hét sprookje van deze editie van Roland Garros. De Poolse had zelfs even geldproblemen na de derde ronde, want ze zou haar hotel niet meer kunnen betalen. Uiteindelijk sprong een sponsor bij en lukte dat alsnog.

Andreeva behaalde de finale na een beladen duel met de Oekraïense Marta Kostyuk. De Russin gold vooraf als de favoriet in de finale, vooral door haar veel hogere notering op de WTA-ranking. Dat werd in de finale al snel duidelijk.

Sterk spel van Andreeva

De wedstrijd begon nog zeer nerveus. Beide speelsters moesten echt even wennen aan de druk en de omstandigheden. Daardoor waren de eerste vier games allemaal een break. Daarna ging Andreeva echter aanzetten en trok ze de eerste set met 6-3 naar zich toe.

In set twee was de tegenstand van Chwalinska volledig gebroken. Vrijwel niks lukte meer bij de Poolse. Wereldtopper Andreeva bleef stoïcijns doortennissen en won het ene na het andere punt. Uiteindelijk liep ze al snel uit naar een 5-0 voorsprong, waarna ze haar tegenstander nog enkele games gunde. De tweede set eindigde in 6-2, waarmee Andreeva zich dus kroonde tot winnares van Roland Garros.

Ze is de jongste winnaar sinds 1992 op het gravel in Parijs. Na afloop stortte ze ter aarde van blijdschap. Bovendien stijgt ze naar de zesde plek op de wereldranglijst. Chwalinska maakt zelfs een enorme sprong op de WTA-ranking. Zij nadert nu de top twintig.

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