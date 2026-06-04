Marta Kostyuk beleefde een zeer goede campagne op Roland Garros, maar werd in de halve finale uitgeschakeld door Mirra Andreeva. De wedstrijd was vooral beladen door het feit dat het de Oekraïense het opnam tegen een Russische collega. Na afloop vertelde Kostyuk opnieuw openhartig over de zeer lastige tijd die ze heeft gehad.

Het sprookje van Marta Kostyuk op Roland Garros zit er inmiddels op. Ze beleefde een zeer goed toernooi en haalde voor het eerst ooit de halve finale. Daarin moest de Oekraïense echter het onderspit delven tegen Mirra Andreeva uit Rusland. Rond de wedstrijd was veel te doen door de oorlog die de landen nog altijd met elkaar uitvechten. Het zorgde in aanloop naar het duel bovendien voor hevige emoties bij Kostyuk. Na afloop van de halve finale sprak ze op de persconferentie nog één keer over de strijd in haar vaderland.

In therapie

Kostyuk was in elk geval erg blij over haar ongekende reeks van 17 winstpartijen, die ze doortrok in Parijs. "Ik ben zeker tevreden, vooral met mijn winstreeks. Die neem ik in elk geval mee het graf in", luidde haar antwoord, dat enigszins naar galgenhumor neigt. "Als iemand mij dit enkele maanden geleden had verteld, had ik het nooit geloofd."

De Oekraïense haalde wederom de situatie in haar thuisland aan, die ervoor gezorgd heeft dat ze de wereld heel anders ziet. "Ik heb veel therapie genomen toen de oorlog uitbrak", vertelt Kostyuk daarover. "Ik realiseerde mij dat ik mijn perspectief op het leven moest veranderen. Het draait duidelijk niet alleen om tennis."

'Met niets te vergelijken'

"De oorlog duurt nu al vier jaar. Voor mij was het dus belangrijk dat ik duidelijk wilde weten wat ik voor speelster en persoon wilde zijn. Nu kom ik langzaamaan steeds dichter bij wie ik wil zijn", aldus Kostyuk. "En eerlijk gezegd, de gevechten die ik tegen mezelf en in mijn hoofd heb gewonnen, zijn daar niet mee te vergelijken."

Op de vraag wat ze als Oekraïense zou vinden van een volledig Russische finale, reageerde ze met "boeit mij niet". Dat gaat in elk geval sowieso niet gebeuren. De andere halve finale werd gewonnen door de Poolse Maja Chwalinska, die Diana Shnaider uit Rusland versloeg.

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