In de Wimbledon-finale van dit jaar moest Carlos Alcaraz de superioriteit van Jannik Sinner erkennen. De Italiaan won dominant, terwijl de Spanjaard de trofee voor de tweede plaats ontving van Kate Middleton. Zij sprak hem kort toe en nu is bekend wat de prinses van Wales tegen Alcaraz heeft gezegd.

In een herhaling van de finale van Roland Garros wist Sinner dit keer wél Alcaraz te verslaan. De Italiaan won met 4-6, 6-4, 6-4, 6-4. Een video van Alcaraz die buigt voor de prinses van Wales ging al snel viraal. Er ontstond meteen speculatie over wat de 22-jarige toptennisser te horen kreeg van de vrouw van prins William. Journalisten van de Britse Daily Mirror beweren het antwoord te weten.

Gesprek Alcaraz en prinses Kate gaat de wereld over

Na twee keer te hebben gebogen, nam Alcaraz zijn prijs in ontvangst van de prinses van Wales. Het was voor het eerst dat de Spanjaard tweede werd, nadat hij zijn eerste twee finales (in 2023 en 2024) won. Hij wisselde een paar woorden met Kate Middleton, en nu blijkt dat ze het over haar tienjarige dochter Charlotte had. "Charlotte was voor jou aan het juichen", zou de prinses hebben gezegd. "Dat is echt heel lief", antwoordde de Spanjaard volgens de Britse tabloids.

Prinses Charlotte is naar verluidt een grote fan van Carlos Alcaraz. Daarom was ze aanwezig bij de Wimbledon-finale, ook al verloor haar favoriet. Ze leek zichtbaar enthousiast tijdens de wedstrijd en trok met haar gedrag de aandacht van velen. Prins George ging ook viraal, maar dan om een andere reden. De elfjarige zoon stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken na het verlies van Alcaraz.

Passie voor tennis van haar moeder geërfd

Prins George en prinses Charlotte hebben hun liefde voor tennis waarschijnlijk geërfd van haar moeder. Kate Middleton staat bekend als een groot sportliefhebber en is sinds 2016 beschermvrouwe van de All England Lawn and Tennis Club, de plek waar Wimbledon wordt gespeeld. De hertogin kreeg in het voorjaar van 2024 de diagnose kanker. Bijna een jaar nadat ze het nieuws over haar ziekte bekendmaakte en met chemotherapie begon, deelde ze mee dat ze in remissie is. Op Wimbledon werd ze met applaus ontvangen.