De Wimbledon-finale tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz was een droomaffiche voor tennisliefhebbers. In vier sets versloeg de Italiaan de Spaanse toptennisser en schreef daarmee geschiedenis. Toch was het vooral de manier waarop de twee rivalen met elkaar omgingen wat voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As opviel in hun Sportnieuws.nl-podcast.

“Dit was wel een lekkere wedstrijd”, zegt Van As enthousiast. “Al was het niet super spannend, moet ik eerlijk zeggen.” Beide vrouwen zijn het erover eens: Sinner speelde simpelweg beter. “Hij was echt veel beter dan Alcaraz”, stelt Hoog. “Hij was absoluut de beste man van de wedstrijd”, beaamt Van As.

Controlerende Sinner en slordige Alcaraz

Hoog is onder de indruk van Sinners spel: “Hij speelde heel aanvallend en zo hard, niet normaal. Het was zo’n toffe wedstrijd om te zien. Heel precies en hij maakte bijna geen fouten. Zo gecontroleerd.”

Van As analyseert Alcaraz’ prestatie: “In de nabespreking werd ook gezegd dat Alcaraz heel wisselend speelde. Dat is een beetje zijn stijl en daardoor verliest hij best wat games door slordigheden.”

Ze vervolgt: “Tijdens de wedstrijd gaf hij zelf al aan zijn team door dat hij de mindere was in het achterveld. Dat bleef hij ook herhalen, en dat helpt natuurlijk niet. Dat zorgt voor een mentaal dipje. Hij wist dus zelf ook dat hij de mindere was.”

'Zo mooi om te zien'

Dan komt het gesprek op de band tussen de twee toptennissers. “Ik vind het zo mooi om te zien dat ze buiten het veld vrienden zijn, en op het veld elkaars grootste tegenstanders”, vertelt Hoog. “Alcaraz zei dat ook in zijn speech, dat er veel wederzijds respect is.”

Van As herkent dat uit eerdere tennisgeneraties: “Dat deden Nadal, Federer en Djokovic ook. Ze waren rivalen op de baan, maar daarbuiten groeide er vriendschap. Dat lijkt nu ook te gebeuren tussen Sinner en Alcaraz. De geschiedenis herhaalt zich.”

'Dat zou onze vriendschap niet overleven'

Hoog vindt het bijzonder: “Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Maar het is echt prachtig om te zien. Op een gegeven moment viel Alcaraz en dan zie je Sinner echt checken of het goed met hem gaat. Zoveel respect, ik vind dat fantastisch. Maar of ik dat zelf zou kunnen…”

Ook Van As twijfelt: “Stel dat wij hele goede vriendinnen én concurrenten op de tennisbaan waren. Dat zou onze vriendschap niet overleven.”

“Nee, echt niet”, lacht Hoog. “Wij hebben natuurlijk ook tegen elkaar gespeeld en dat ging er ook pittig aan toe. Maar toen hadden we nog ons hele team erbij en we speelden samen bij Oranje. Maar als je elkaar constant één-op-één in de finale treft… Ik zou die kop van jou niet meer kunnen luchten.”

