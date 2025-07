Amanda Anisimova beleefde een zeer emotionele finale op Wimbledon. De Amerikaanse barstte na afloop van haar verloren wedstrijd in tranen uit en werd getroost door een zeer geliefde beroemdheid in Engeland: Kate Middleton.

De 43-jarige prinses mocht de prijzen uitreiken bij de vrouwenfinale, die zeer overtuigend werd gewonnen door Iga Swiatek. Zij won met liefst 6-0, 6-0 van Anisimova. Het was in 114 jaar Wimbledon nog geen één keer gebeurd dat de verliezend finalist geen game wist te pakken.

De 24-jarige Swiatek was na haar eerste Wimbledon-zege door het dolle heen. De Poolse toptennisster ontving haar prijs uit handen van Middleton, die schitterde in een crèmekleurige rok en blazer. Vervolgens richtte de prinses zich tot Anisimova. De 23-jarige toptennisster boekte met een finaleplek haar beste resultaat op een Grand Slam tot nu toe, maar was logischerwijs ontroostbaar.

Luid applaus voor Middleton

Toen Anisimova de troostprijs van Middleton ontving, vocht zij zichtbaar tegen de tranen terwijl de prinses haar bemoedigende woorden toesprak. Anisimova zei daar later over: "Het was echt een eer om haar te ontmoeten. Ze had zeker een paar dingen te zeggen die mij weer emotioneel maakten. Ze was heel lief en vertelde me dat ik mijn hoofd omhoog moest houden."

Anisimova ontving een luid applaus toen zij het veld verliet. Ook Middleton werd met genoegen ontvangen: zij krijg een staande ovatie van het publiek. De prinses zag er 'stralend' uit, schrijft The Sun. Het medium zag hoe zij twee keer naar de aanwezige toeschouwers zwaaide.

Anisimova in tranen

Anisimova bedankte na afloop van de finale haar (Nederlandse) team en richtte zich vervolgens speciaal tot haar moeder. "Zij heeft meer werk geleverd dan ik, eerlijk waar. Mijn moeder is de meest onbaatzuchtige persoon die ik ken. Ze heeft er alles aan gedaan om me tot dit punt in mijn leven te brengen", vertelde Anisimova, terwijl de tranen bij haar en haar moeder over de wangen rolden.

