Tallon Griekspoor versloeg vrijdag Andrey Rublev in de halve finale van het ATP 500 toernooi in Dubai en staat daarmee voor het eerst in zijn loopbaan in de finale in het emiraat. Door zich te plaatsen voor de finale is de Nederlander zeker van een flinke smak aan prijzengeld. Indien hij in de finale opnieuw weet te stunten tegen Daniil Medvedev, komt daar nog een flink bedrag bij.

Griekspoor won in twee sets (7-5, 7-6) van Rublev en had allesbehalve een makkelijke tegenstander aan de Rus. De eerste set ging zeer gelijk op en kwam langzaam tot een ontknoping, toen de Nederlander verkeerd landde op zijn linkerbeen en direct naar zijn hamstring greep. Een medische time-out volgde niet veel later. Na een poosje betrad Griekspoor de baan weer en wist hij de eerste set naar zich toe te trekken.

In de tweede set bleef Griekspoor duidelijk last houden van zijn been. Hij ging daardoor anders spelen en probeerde zo min mogelijk risico's te nemen. Dat werkte, want in de tiebreak kwam hij op matchpoint, die hij benutte. "Ik heb geen idee hoe ik dit gedaan heb", liet hij achteraf stomverbaasd weten.

Prijzengeld en ATP-punten

Door zijn zege is Griekspoor niet alleen verzekerd van 275.929 euro aan prijzengeld, maar ook van 330 ATP-punten, waardoor hij van plek 25 naar plek 24 stijgt op de wereldranglijst. Zaterdag kan Griekspoor zijn goede vorm bekronen met de toernooiwinst. In dat geval zal hij er nog flink wat prijzengeld en ATP-punten bovenop krijgen. Dan zal hij echter wel eerst Medvedev, de huidige nummer 11 van de wereld, moeten verslaan.

Prijzenpot ATP Dubai

Het totale prijzengeld van het toernooi bedraagt 3.237.670 dollar (omgerekend 2.740.040 euro). Daarvan is 605.530 dollar gereserveerd voor de winnaar van het enkelspel. Omgerekend naar euro is dat ruim vijf ton. Het winnende dubbelteam krijgt 198.880 dollar (168.312 euro) te verdelen. Naast prijzengeld zijn er ook ATP-punten te verdienen. Aangezien het een ATP 500 toernooi betreft, ontvangt de winnaar van het enkelspel 500 ATP-punten.