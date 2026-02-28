Tallon Griekspoor haalde de finale van het ATP-toernooi in Dubai, maar trekt zich daaruit terug. De Nederlander zou het opnemen tegen Daniil Medvedev in de zesde ATP-finale uit zijn carrière, maar een blessure gooit roet in het eten.

Griekspoor kampt met een hamstringblessure, waardoor hij zaterdagmiddag niet mee kan doen aan de finale van het ATP-toernooi in Dubai. Een flinke domper voor de 29-jarige toptennisser, die na een minder begin van het jaar zijn goede vorm vond in het Midden-Oosten.

Door de opgave van Griekspoor gaat Medvedev er met de titel vandoor. De 30-jarige Rus was eerder in het toernooi te sterk voor Chang, Wawrinka, Brooksby en Auger-Aliassime. Griekspoor speelde een goed toernooi en versloeg achtereenvolgens Virtanen, Bublik, Mensik en Rublev.

Blessure uit halve finale

Tijdens zijn halve finale tegen Andrey Rublev speelde Griekspoor een sterke wedstrijd. Hij won in twee sets van de Rus, maar kwam op een gegeven moment verkeerd neer. Toen greep hij al gelijk naar zijn hamstring. Na een korte blessurebehandeling kon de Nederlander verder en bereikte hij de finale.

Na afloop gaf Griekspoor aan dat hij wellicht niet verder had kunnen spelen als er een derde set aan te pas had moeten komen

Nieuwe coach

In Dubai werkte Griekspoor voor het eerst samen met zijn nieuwe coach, Marc Dijkhuizen. Ze kennen elkaar van hun periode in de jeugd. Dijkhuizen timmerde toen nog aan de weg om zelf door te breken als prof, maar dit ging niet zoals gewenst. Verder dan plek 953 op de wereldranglijst kwam hij niet.