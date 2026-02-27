Tallon Griekspoor heeft Andrey Rublev verslagen in de halve finales van het ATP-toernooi in Dubai. De Nederlander won in twee sets (7-5, 7-6) van de Rus en staat voor het eerst van zijn leven in de finale van het toernooi in Dubai en treft daar Daniil Medvedev.

De eerste set bestond uit een nek-aan-nekrace tussen Griekspoor en Rublev. De puntenverdeling tussen Nederlander en de Rus ging zeer gelijk op. Tegen het einde van de set landde Griekspoor vervelend op zijn linkerbeen, waarna hij direct naar zijn hamstring greep. Niet veel later volgde er een medische time-out. Nadat de Nederlander de baan in Dubai weer betrad, wist hij de set - geholpen door de nodige pijnstilling - met 7-5 naar zich toe te trekken.

Ook de tweede set ging erg gelijk op tussen de Nederlander en de Rus. Het leek er dan ook even op dat er een derde set zou komen, maar in de tiebreak wist Griekspoor zijn matchpoint te benutten en versloeg hij Rublev. Door zijn overwinning stijgt de Nederlander naar plek 24 op de ranglijst van de ATP.

'Ongelukkig en gelukkig op hetzelfde moment'

"Ik heb echt geen idee hoe ik dit voor elkaar heb gekregen", reageerde Griekspoor na zijn zege. "Ik kon nauwelijks lopen sinds het einde van de eerste set. Ik denk dat het zowel ongelukkig als gelukkig op hetzelfde moment was."

"Ik ben heel blij dat ik in de tiebreak gewonnen heb", vervolgde de Nederlander. "Want als er een derde set aan te pas had moeten komen, was het extreem moeilijk voor mij geweest." Griekspoor weet dan ook niet of hij de wedstrijd had uitgespeeld als de twee halve finalisten een derde set in zouden gaan.

Goede vorm Griekspoor

Woensdag en donderdag liet Griekspoor zien in goede vorm te verkeren. Woensdag stuntte de Nederlander tegen Alexander Bublik, de huidige nummer 10 van de wereld. Donderdag, bij de laatste acht, herhaalde hij dat kunstje tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 13 van de wereld die vorig jaar het masterstoernooi van Miami won en vorige week Jannik Sinner verrassend versloeg in Doha.