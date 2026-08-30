Vorige week liet Jannik Sinner al weten dat hij de US Open aan zich voorbij zou laten gaan, maar over de precieze aard van zijn probleem bleef het lange tijd stil. Inmiddels is duidelijk geworden wat er precies aan de hand is en wat de Italiaan de komende maanden voor ogen heeft.

De nummer één van de wereld kampt met een ontsteking aan een pees buiten het gewricht van zijn rechterknie, de minst ernstige vorm van dit soort blessures. Was het probleem tijdens een Grand Slam ontstaan, dan had Sinner het toernooi vermoedelijk gewoon uitgespeeld, zo meldt Sky Sport Italia. Nu koos hij er samen met zijn team voor om geen risico te nemen.

Weloverwogen keuze

Sinner rondt momenteel een week van behandelingen af bij een kliniek in Turijn, die afgelopen maandag van start ging. Fysiotherapie en rust moeten voorkomen dat de ontsteking verergert, en pas na deze week wordt bepaald of de trainingen op de baan hervat kunnen worden. Van forceren is vooralsnog geen sprake.

Door zijn afwezigheid in New York loopt Sinner een flink aantal punten mis ten opzichte van zijn finaleplek van vorig jaar. Toch hoeft hij niet te vrezen voor zijn koppositie op de wereldranglijst: de langdurige afwezigheid van Carlos Alcaraz zorgt ervoor dat de Italiaan nog altijd een straatlengte voorsprong heeft. Alexander Zverev is zelfs zijn eerste achtervolger, maar de Duitser volgt op gepaste afstand.

Blik op het najaar

Wanneer Sinner precies terugkeert, is nog niet bekend. Wel geldt een rentree tijdens de toernooien van Peking en Shanghai eind september als het meest waarschijnlijke scenario, mocht het herstel voorspoedig verlopen. Lukt dat niet op tijd, dan ligt de focus op de ATP Finals in Turijn, het slotstuk van zijn seizoen.

Sinner benadrukt zelf vooral op de lange termijn te focussen. Ondanks de teleurstelling om de gemiste US Open zet hij zijn gezondheid voorop, omdat de eindstreep van het seizoen wat hem betreft nog ver weg ligt.

Rentree Carlos Alcaraz

Bijzonder genoeg is het juist zijn rivaal Alcaraz die in New York wél van de partij is, na een eigen lange blessureperiode. De Spanjaard miste dit jaar zowel Roland Garros als Wimbledon vanwege een hardnekkige polsblessure en zakte daardoor zelfs af naar de derde plaats op de wereldranglijst. Hij moest zich ook nog afmelden voor de Cincinnati Open, maar raakte op tijd fit voor de laatste Grand Slam van het jaar.

Tegenover de pers gaf hij toe dat de eerste maanden van zijn herstel zwaar waren: "Ik kon de eerste paar maanden bijna niets doen met mijn rechterarm." Toch belooft hij in New York dezelfde speler te laten zien als voor zijn blessure, en heeft hij ook een boodschap voor zijn geblesseerde rivaal: "Ik hoop dat hij zo snel mogelijk terugkomt en op zijn allerbest terugkeert."

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