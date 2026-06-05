Toptennisser Alexander Zverev staat in de finale van Roland Garros en krijgt zondag de kans om voor het eerst een grandslamtoernooi te winnen. Na zijn zege in de halve finale op Jakub Mensik schitterde hij ook bij het on-court interview.

De Duitse nummer 3 van de wereld was in de halve finale in vier sets te sterk voor Jakub Menšík uit Tsjechië: 7-5 6-2 3-6 6-3.

Zverev, die nog nooit een grandslamtoernooi won, is de grote favoriet voor de eindzege in Parijs. De geblesseerde Carlos Alcaraz ontbreekt op Roland Garros en Jannik Sinner en Novak Djokovic werden eerder al uitgeschakeld. Zverev stond in 2024 ook in de finale op Roland Garros en verloor toen van Alcaraz. In 2021, 2022 en 2023 werd Zverev in de halve finale uitgeschakeld.

Zverev senior

Na zijn zege was Zverev in een goede bui. Hij kreeg tijdens het interview op de baan de vraag of het lastig is om in Parijs de focus te behouden, gezien er zoveel gebeurt in het stadion. De fans klappen, zijn coach schreeuwt van alles.

"Nou, mijn coach zegt me al 25 jaar niks", zei hij over zijn vader, Alexander Zverev senior. "Ik zou willen dat hij me af en toe wel iets vertelt", lachte hij. "Ik heb al zoveel wedstrijden verloren in mijn leven en hij zegt nog steeds niks. Er verandert ook niks!"

Dom

Ook het moment dat de namen van de halve finalisten werden opgeroepen en Zverev met zijn tas vol rackets naar zijn bankje mocht lopen, deed hem niet zoveel. Hij beschrijft wat hij op toen, vlak voor de belangrijke wedstrijd, allemaal dacht.

"Niks. Pure leegte", aldus de Duitser. "Er zat totaal niks in mijn hoofd. Om eerlijk te zijn hebben maar heel weinig van wij topsporters iets in ons hoofd, eigenlijk. Soms is het makkelijker om gewoon dom te zijn, om niet al te veel te denken."

Matteo Arnaldi

De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich afgemeld voor zijn halve finale op Roland Garros van vrijdagavond tegen landgenoot Flavio Cobolli. De 25-jarige tennisser, die als mondiale nummer 104 aan het toernooi begon, heeft last van een virus en heeft zich op het laatste moment teruggetrokken. Daardoor speelt Cobolli zondag de finale tegen de Duitser Alexander Zverev.

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover