Het prijzengeld op Wimbledon ligt hoger dan ooit. De toptennissers zullen dit jaar daardoor éxtra veel zin hebben in de Grand Slam op het heilige Engelse gras in Londen. De organisatie greep op verzoek van de spelers dieper in de portemonnee dan ooit. De winnaar - Jannik Sinner of Carlos Alcaraz - krijgt het meeste geld van alle vier de Grand Slams van de kalender.

De totale prijzenpot ligt op 53,5 miljoen pond, omgerekend zo'n 62,7 miljoen euro. Dat is een stijging van zeven procent ten opzichte van vorig jaar. Wimbledon heeft deze verhoging ingevoerd na een protestbrief van de twintig van de beste tennissers ter wereld. Zij wilden onderhandelen over het te verdienen geld en dat gebeurde - met succes - tijdens Roland Garros.

Hoogste bedrag voor de winnaar

Voor de winnaar ligt er liefst drie miljoen pond (3,5 miljoen euro) klaar. Dat is het hoogste bedrag van alle Grand Slams. Ter vergelijking: Carlos Alcaraz en Coco Gauff kregen voor het winnen van Roland Garros 2.550.000 euro. Voor de verliezend finalisten van Wimbledon wordt 1,52 miljoen pond beschikbaar gesteld.

Bij de vrouwen won Iga Swiatek op zaterdag de finale. Zondag wacht de eindstrijd tussen Sinner en Alcaraz, die ook op Roland Garros tegenover elkaar stonden. De Spanjaard won destijds na 5 uur en 29 minuten tennissen én vijf sets van Sinner.

Vanaf de eerste ronde al hogere prijzenpot

Voor de Nederlandse tennissers bleek überhaupt deelname aan het Grand Slam-toernooi al een financiële meevaller. Het behalen van de eerste ronde leverde namelijk al 66.000 pond op. Dat is tien procent meer dan vorig jaar. Mannen en vrouwen krijgen evenveel prijzengeld uitgekeerd, zowel in het enkel- als dubbelspel.

De organisatie van Wimbledon luisterde overigens graag naar de tennissers die een brief stuurden. "We houden heel erg vast aan onze belofte om spelers correct te vergoeden", verklaarde voorzitter Debbie Jevans. "We zijn heel trots als je weet dat in vergelijking met tien jaar geleden het prijzengeld is verdubbeld, en het dit jaar met zeven procent stijgt. We hebben naar de spelers geluisterd."

Prijzengeld Wimbledon 2025

Kwalificaties enkelspel

- Eerste ronde: 15.500 pond (18.000 euro)

- Tweede ronde: 26.000 pond (30.000 euro)

- Derde ronde: 41.500 pond (48.000 euro)



Hoofdtoernooi enkelspel

- Eerste ronde: 66.000 pond (77.000 euro)

- Tweede ronde: 99.000 pond (115.000 euro)

- Derde ronde: 152.000 pond (177.000 euro)

- Vierde ronde: 240.000 pond (280.000 euro)

- Kwartfinales: 400.000 pond (466.000 euro)

- Halve finales: 775.000 pond (903.000 euro)

- Verliezend finalist: 1.520.000 pond (1.773.000 euro)

- Winnaar Wimbledon: 3.000.000 pond (3.500.000 euro)



Hoofdtoernooi dubbelspel (bedrag per koppel, moet dus gedeeld door twee)

- Eerste ronde: 16.500 pond (19.500 euro)

- Tweede ronde: 26.000 pond (30.000 euro)

- Derde ronde: 43.750 pond (51.000 euro)

- Kwartfinales: 87.500 pond (101.000 euro)

- Halve finales: 174.000 pond (203.000 euro)

- Verliezend finalisten: 345.000 pond (402.000 euro)

- Winnaars Wimbledon: 680.000 pond (793.000 euro)

Over Wimbledon

Het hoofdtoernooi van Wimbledon begon op maandag 30 juni en duurt tot zondag 13 juli. Carlos Alcaraz trok vorig jaar aan het langste eind bij de mannen, de Tsjechische Barbora Krejcikova verraste met de eindzege bij de vrouwen.

Nederlanders

Nederland was bij de start van het toernooi vertegenwoordigd door vijf landgenoten. Voor Tallon Griekspoor, met plek 29 op de ATP-ranking als beste geplaatst, viel het doek al in de eerste ronde. Hij gaat dus naar huis met 66.000 pond aan prijzengeld.

