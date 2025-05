Dit is Jannik Sinner: toptennisser in vorm van zijn leven houdt gemoederen bezig door dopingschorsing en liefdesdrama

Jannik Sinner won in 2024 de Australian Open en dat bleek de opmaat naar een succesvol sportjaar voor de Italiaan. Die lijn zette hij begin dit jaar voort met titelprolongatie, maar sindsdien pakten de donkere wolken zich samen boven de 23-jarige toptennisser. Dat heeft alles te maken met het liefdesleven van Sinner en ook een dopingzaak maakte de nodige tongen los.

Sinner draaide al een aantal jaar mee op het hoogste niveau, maar in 2024 maakte het grote publiek pas écht kennis met de jonge Italiaan. Zijn eindzege in 2024 op de Australian Open betekende zijn eerste grandslamoverwinning. Daar kwam in september nog een US Open-zege bij. Het leverde hem een smak prijzengeld, wereldfaam en de eerste plaats op de wereldranglijst op. Ook won hij de ATP Finals en versloeg hij met zijn land tijdens de Davis Cup Finals Nederland.

Twee keer betrapt op doping

Het had alleen niet veel gescheeld of Sinner was voor een paar jaar verbannen van de tennisbaan. In maart van 2024 testte hij tot twee keer toe positief op doping. Sinner had een te hoog gehalte clostebol in zijn lichaam, maar werd (toen) niet geschorst. Hij claimde namelijk dat het middel in zijn lichaam was gekomen door een spray om een wondje te behandelen. Het tuchtorgaan van de tennissport besloot om Sinner niet te straffen, maar de soap was daarmee nog niet ten einde.

Het antidopingbureau WADA ging later dat jaar in beroep tegen de vrijspraak en met succes. Sinner werd van 9 februari 2025 tot en met 4 mei 2025 geschorst en miste meerdere toernooien. Gelukkig voor hem liep de schorsing precies af voor zijn thuistoernooi in Rome en miste hij geen enkel grandslamtoernooi.

Relatiesoap Jannik Sinner

Sinner raakte daarnaast ook verwikkeld in een heuse relatiesoap. Van 2020 tot 2023 was hij gelukkig met Maria Braccini, maar die relatie strandde jammerlijk. Even later ging Sinner, die nooit veel prijs geeft over zijn privéleven, de hort op met zijn collega Anna Kalinskaya. De Russin en de Italiaan waren in het voorjaar van 2024 nog dolgelukkig samen en schitterden tijdens de US Open, maar al snel kwamen de geruchten over een breuk op gang.

Toeval of niet: plots dook Sinners ex Braccini weer op bij een wedstrijd van haar landgenoot. Overigens is Kalinskaya de ex-vriendin van Nick Kyrgios. De Australiër was tijdens de dopingsoap rond Sinner een van zijn meest uitgesproken criticasters en dat kan weleens daarmee te maken hebben gehad.

Single

Tussen Sinner en Kalinskaya kwam het echter ook niet meer goed en de tennisser werd enige tijd geleden in Monte Carlo gespot met model Lara Leito. De twee hadden het wel heel erg gezellig, maar toch liet Sinner vervolgens op een persconferentie weten dat hij toch echt single is.

Roland Garros

Al die problemen zorgden echter niet voor een vormdip bij Sinner. Hij wist begin dit jaar de Australian Open te winnen en dus is hij na drie grandslamfinales nog altijd ongeslagen.

De nummer 1 van de wereld moest daarna dus maandenlang toekijken door de dopingschorsing, maar haalde bij zijn comeback in Rome direct weer de finale. De Italiaan is dus ook op Roland Garros weer een van de topfavorieten. In Parijs hoopt Sinner voor de eerste keer een grandslamtoernooi te winnen dat niet op hardcourt wordt gespeeld.