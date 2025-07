De volledige tennistop was in de komende weken aanwezig in Londen voor Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. Van maandag 30 juni tot en met 13 juli streden de beste tennissers ter wereld op het heilige gras om miljoenen. Nu zijn er nog twee mannen over: Carlos Alcaraz en Jannik Sinner. Lees hier op welke zender je naar de finale kijkt.

De titelverdedigers zijn dit jaar Carlos Alcaraz bij de mannen en Barbora Krejcikova, die in 2024 verrassend de beste was bij de vrouwen. Waar Krejcikova al vroegtijdig werd uitgeschakeld, hoopt Alcaraz nog altijd zijn Grand Slam-titel te prolongeren. Voor de Spanjaard ligt een enorm bedrag aan prijzengeld klaar.

Nederlanders op Wimbledon

In Londen meldden vijf Nederlanders zich voor het hoofdtoernooi van het enkelspel: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Suzan Lamens en Arantxa Rus zijn allemaal rechtstreeks geplaatst. Voor de beste Nederlandse tennisser van de wereld, nummer 29 Griekspoor, eindigde Wimbledon meteen in mineur. Hij vloog er al op de openingsdag uit.

Ook voor Rus was het in de eerste ronde gedaan. Van de Zandschulp, De Jong en Lamens kwamen slechts één ronde verder.

Favorieten Wimbledon

Bij de mannen was er vanaf het begin een duidelijke topfavoriet: Alcaraz. De Spanjaard won de vorige twee edities van het toernooi door beide keren Novak Djokovic te verslaan. Onlangs was hij op Roland Garros in een zinderende finale te sterk voor Jannik Sinner. De Italiaan werd naast Alcaraz gezien als de grootste kanshebber.

De titelverdedigster bij de vrouwen is de Krejcikova, maar weinig kenners hielden er rekening mee dat zij opnieuw gaat winnen. Ze lag er door blessures lange tijd uit en won dit jaar nog maar een handjevol partijen. Iga Swiatek won uiteindelijk zéér overtuigend de finale, door met 6-0, 6-0 van Amanda Anisimova te winnen. Het was in 114 jaar nog nooit gebeurd dat de verliezend finalist niet eens een game wist te winnen.

Live Wimbledon

Wimbledon is net als de andere grandslamtoernooien ook dit jaar weer te bekijken via tv-zender Eurosport en dus ook via de app HBO Max. Doordat de zender ook de rechten van de Tour de France in handen heeft, moeten tennisfans waarschijnlijk regelmatig via de app inschakelen, want daar zijn alle wedstrijden live te streamen. De uitzendingen beginnen om 11.30 uur en duren tot maximaal 23.00 uur. Op Wimbledon is er een avondklok en er mag daarom niet na dat tijdstip gespeeld worden. Ziggo Sport zendt ook wedstrijden uit van Wimbledon.

