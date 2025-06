Jannik Sinner won vorige maand overtuigend van Richard Gasquet op Roland Garros, maar desondanks werd de nummer één van de wereld op zijn plek gezet door de afgezwaaide tennisser.

6-3, 6-0, 6-4. Veel overtuigender kan je als Sinner zijnde niet winnen op een grandslamtoernooi. De 39-jarige Gasquet moest in de tweede ronde van Roland Garros zijn hoofd buigen voor de mondiale leider. Het betekende zijn afscheid als proftennisser en hij kreeg na afloop lovende woorden van Sinner.

"Zonder zulke sterke mensen rondom een speler, is het onmogelijk om zo'n ongelooflijke carrière te hebben", sprak Sinner. Gasquet stond ooit zevende van de wereld. "Je speelde in een zeer sterk tijdperk in het tennis, en iedereen zal jou blijven herkennen na je afscheid. We hopen allemaal dat spelers zoals jij soms hun koppie blijven laten zien. Het is fijn om je erbij te hebben."

'Die zou van hem winnen'

Maar Gasquet bleek niet van plan om poeslief terug te doen. Express citeert de Fransman over die wedstrijd van toen, waarin hij de vergelijking met Rafael Nadal trekt. "Nadal had ongelofelijke kwaliteiten. Ik ben ervan overtuigd dat een Nadal in topvorm van Sinner en (Carlos, red.) Alcaraz zou winnen."

Alcaraz won uiteindelijk de zenuwslopende finale van de Italiaan na vijf sets en liefst vijf uur en 29 minuten tennissen. "Toen ik tegen Jannik speelde, heb ik niks speciaals laten zien", gaat Gasquet verder. "Als ik tegen Rafa op hetzelfde niveau had gespeeld, had ik hooguit twee games van hem gekregen."

Voorbereiding op Wimbledon

Sinner bereidt zich momenteel voor op Wimbledon, het volgende Grand Slam-toernooi. Dat gaat nog niet helemaal volgens plan. Op het gras in het Duitse Halle werd hij al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Kazach Alexander Bublik. Hij ging na ruim twee uur spelen in drie sets onderuit: 6-3, 3-6, 4-6. Sinner was titelverdediger in Halle.