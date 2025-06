Dit is waarom toptennisster Coco Gauff haar echte naam niet gebruikt

De Amerikaanse toptennisster Coco Gauff is bezig aan een goed Roland Garros. De nummer twee van de wereld is getergd om het grandslamtoernooi van Parijs voor het eerst op haar naam te schrijven. In haar nog korte loopbaan is de 21-jarige tennisster met meerdere namen door het leven gegaan. Dit is waarom.

Coco Gauff heet namelijk officieel helemaal geen Coco. De US Open-winnares van 2023 heeft onthuld dat er twee verschillende verhalen rondgaan over waarom ze haar geboortenaam niet meer gebruikt.

'Cori' Gauff

Toen ze als 15-jarige debutante de vierde ronde behaalde op Wimbledon, stond Gauff bekend als 'Cori' in plaats van 'Coco'. De officiële naam van de toptennisster is dan ook Cori Dionne Gauff. Toch besloot ze onder een andere naam te tennissen. "Mijn vaders naam is Corey", vertelde ze over de kwestie. "Mijn moeder wilde mij en mijn vader niet met elkaar verwarren als ze schreeuwde tegen één van ons."

Haar moeder besloot haar bijnaam te gebruiken: Coco. Wie die bijnaam bedacht heeft? "Mijn tante zegt dat zij degene was die me Coco begon te noemen. Maar toen zei mijn vader dat mensen hem vroeger Co noemden. En toen dacht hij: ik noem mijn dochter Coco. Ik weet niet welk verhaal echt waar is, maar ze worden allebei nogal boos als ik niet beiden vertel."

Kwartfinale

Gauff schreef Roland Garros nog nooit op haar naam. In 2022 verloor ze de finale van het graveltoernooi. Dinsdag speelt ze de kwartfinale tegen haar landgenote Madison Keys, die begin dit jaar verrassend de Australian Open won. Gauff won in de achtste finales zonder grote moeite van de Russin Ekaterina Alexandrova: 6-0 7-5.

