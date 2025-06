Toptennisster Coco Gauff kroont zich tot kampioene op Roland Garros na thriller tegen emotionele Aryna Sabalenka

Coco Gauff is de nieuwe kampioen van Roland Garros. De 21-jarige Amerikaanse volgt de Poolse Iga Swiatek op, die de voorgaande drie edities heerste op het Parijse gravel. Na een zinderende finale versloeg Gauff de nummer één van de wereld Aryna Sabalenka: 6-7 (5) 6-2 6-4.

Na de openingsceremonie - overgewaaid uit andere sporten - die behoorlijk lang duurde, was het tijd voor tennis. Sabalenka was meer bij de les en maakte indruk met haar variatie. Waar de Belarussische normaal een hardhitter is, verraste ze dit keer met dropshots en allerlei andere slagen. Ze leek op weg naar een snelle set voorsprong, maar bij 4-1 in haar voordeel en 40-0 in de game van de Amerikaanse kwam er zand in de motor.

Knotsgekke eerste set

De drie breakpoints waren niet aan haar besteed, wat Gauff vertrouwen gaf. Ze beet zich vast in de eerste set en kwam terug tot 4-4. Daarna regende het breaks. Sabalenka pakte een 5-4 voorsprong en mocht serveren voor de set. Dat ging ondanks twee setpunten opnieuw niet van harte. Na zeven keer deuce ging de langste game van de set naar Gauff.

Die nam dat momentum niet mee, want meteen ging Sabalenka weer door haar service heen. Die profiteerde zelf ook niet; Gauff sleepte er een tiebreak uit. Daarin gingen de eerste drie punten naar de Amerikaanse, waar de Belarussische steeds vaker met haarzelf worstelde. Maar ineens hervond Sabalenka het heilige vuur en boog ze de tiebreak om: 7-5. Hierdoor stond ze na een uur en twintig minuten spelen op voorsprong.

Gauff niet van de leg

Gauff bleek echter mentaal ijzersterk. De Amerikaanse wist langere rally's te spelen, waarin zij in het voordeel was. Ze liep dan ook in een mum van tijd uit naar een voorsprong van twee breaks in de tweede set. In tegenstelling tot haar tegenstander in de voorgaande set stond zij die niet af, via 6-2 in games bracht Gauff de stand in evenwicht.

Frustratie bij Sabalenka

Wat Sabalenka vooral niet hielp, is dat ze nauwelijks een eerste service binnen de vlakken kreeg. Tot grote frustratie bij de Belarussische zelf. Die schreeuwde steeds vaker naar haar box, waar haar trainers zaten. Van haar spreiding in de eerste fase van de finale was niets meer over, waar Gauff stoïcijns door tenniste.

Tweede grandslamtitel Gauff

Vroeg in de beslissende set had ze opnieuw snel een break te pakken. Sabalenka kon het amper bevatten en kreeg maar geen controle over haar emoties. Zelfs niet toen ze langszij kwam (3-3). Net toen alles weer in balans was, leverde ze op love haar service in. Dat was de genadeklap die Gauff uitdeelde. De Amerikaanse sloeg bij haar tweede matchpoint toe.

Voor Gauff is het haar tweede grandslamtitel, na de winst van de US Open in 2023. Voor Sabalenka was het de tweede nederlaag in een finale, daartegenover staan drie overwinningen: Australian Open (2023 en 2024) en US Open (2024).

Alles over Roland Garros

