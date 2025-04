Dit staat tennislegende Novak Djokovic te wachten na nieuwe dreun

Novak Djokovic heeft op woensdag een flinke dreun te verwerken gehad. De Serviër was op het masterstoernooi van Monte Carlo in de race voor zijn honderdste carrièretitel, maar werd in de tweede ronde onverwacht uitgeschakeld door Alejandro Tabilo met 3-6, 4-6. Maar de toptennisser moet zijn rug snel rechten, want de volgende toernooien komen er weer aan.

Vanaf 21 april maakt de toptennisser weer kans om zijn honderdste carrièretitel te winnen. Dan start namelijk de 23e editie van de Madrid Open. Het toernooi in Madrid, dat nu twee weken duurt (van 21 april t/m 4 mei), maakt deel uit van de ATP Masters 1000 voor mannen en de WTA 1000 voor vrouwen. In Spanje zal de thuisfavoriet ongetwijfeld Carlos Alcaraz zijn.

Enkele dagen later staat alweer het volgende toernooi op de stoep. Van 7 mei tot 18 mei zal het Masters toernooi in Rome plaatsvinden. In Italië zal Jannik Sinner, die na een schorsing van drie maanden wegens doping terugkeert, veel steun van het publiek krijgen.

Roland Garros

De eerste Grand Slam van het seizoen, Roland Garros, vindt plaats van 25 mei tot 8 juni. Daar zal toptennisser Novak Djokovic opnieuw proberen tennissgeschiedenis te schrijven. Met zijn US Open-titel evenaarde Djokovic het record van 24 Grand Slam-titels. In Parijs kan hij zijn 25e titel pakken.

Terugkeer

Maar voordat de Servische tennisser zijn 25e Grand Slam-titel kan pakken, zal hij dus weer naar Spanje afreizen voor het Masters-toernooi. Djokovic speelde voor het laatst in 2022 in Madrid, waar hij in de halve finale verloor van Alcaraz. Omdat hij in de afgelopen vijf seizoenen alleen toen in de Spaanse hoofdstad speelde, kwam zijn beslissing om nu weer mee te doen voor velen als een verrassing.

De organisatie heeft nu zijn terugkeer aangekondigd. "Dit wordt zijn 13e deelname in Madrid," aldus de organisatie. "Hij speelde hier voor het eerst in 2006 en begon zijn lange en succesvolle reis met een overwinning op Richard Gasquet. Sindsdien heeft Djokovic de titel drie keer gewonnen (2011, 2016, 2019), met een indrukwekkende 30 overwinningen en 9 nederlagen op dit toernooi."

Op de officiële website van het toernooi worden de fans herinnerd aan de recente successen van de Serviër. "De winnaar van 24 Grand Slam-titels, die vorig jaar ook goud won op de Olympische Spelen in Parijs, schreef opnieuw geschiedenis door de speler te worden met de meeste overwinningen op Masters-toernooien (411). Hij is nog steeds in de race in Miami... Djokovic zal van 21 april tot 4 mei tot de topspelers in Madrid behoren," voegt de organisatie eraan toe.