De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich afgemeld voor zijn halve finale op Roland Garros van vrijdagavond tegen landgenoot Flavio Cobolli. Dat werd bekend, vlak voordat de partij gespeeld zou worden. Het verdriet is groot.

De 25-jarige Arnaldi, die als mondiale nummer 104 aan het toernooi begon, heeft last van een virus en heeft zich op het laatste moment teruggetrokken. Daardoor speelt Cobolli zondag de finale tegen de Duitser Alexander Zverev.

Cobolli en Arnaldi stonden beiden voor het eerst in de halve finales van een grandslamtoernooi. De als tiende geplaatste Cobolli kan nu profiteren van wat extra rust in aanloop naar de strijd om de titel tegen de als tweede geplaatste Zverev. De finalist van 2024 won eerder op vrijdag in vier sets van Jakub Menšík uit Tsjechië.

Zverev, die nog nooit een grandslamtoernooi won, is de grote favoriet voor de eindzege in Parijs. De geblesseerde Carlos Alcaraz ontbreekt op Roland Garros en Jannik Sinner en Novak Djokovic werden eerder al uitgeschakeld. De Duitser stond in 2024 ook in de finale op Roland Garros en verloor toen van Alcaraz. In 2021, 2022 en 2023 werd Zverev in de halve finale uitgeschakeld.

'Zo verdrietig'

"Het is heel moeilijk voor mij om nu te praten", zei Cobolli op een ingelaste persconferentie over de afmelding van Arnaldi. "Toen ik het hoorde, ongeveer een uur geleden, moest ik bijna huilen. Dit verwacht je helemaal niet. Ik voel me zo verdrietig voor hem, maar ook blij met de resultaten van deze week."

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