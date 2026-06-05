De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich afgemeld voor zijn halve finale op Roland Garros van vrijdagavond tegen landgenoot Flavio Cobolli. Hij heeft een virus opgelopen in Parijs en dat had vervelende gevolgen. "Onmogelijk voor mij om een wedstrijd te spelen."

De 25-jarige Arnaldi, die als mondiale nummer 104 aan het toernooi begon, heeft last van een virus en heeft zich op het laatste moment teruggetrokken. "Dit is niet wat ik van plan was", vertelde Arnaldi even later aan verslaggevers.

De mannen hadden donderdag een rustdag in het grandslamtoernooi na de kwartfinales op woensdag. "Gisteravond begon ik me niet lekker te voelen en voelde ik me misselijk. Om 1 uur 's nachts werd ik wakker en moest ik overgeven. Ik kon helemaal niet slapen", vertelt de Italiaan. 'Gedwongen worden om af te haken voor je eerste halve finale op een grandslamtoernooi, dat is iets wat ik niemand toewens."

'De juiste beslissing'

Het was geen optie om toch de baan op te gaan vrijdagavonds. "Ik kan niet eten of drinken, dus het was onmogelijk voor mij om een wedstrijd te spelen. Dit was de juiste beslissing."

Flavio Cobolli in finale

Door de afmelding speelt Cobolli zondag de finale tegen de Duitser Alexander Zverev. Cobolli en Arnaldi stonden beiden voor het eerst in de halve finales van een grandslamtoernooi. De als tiende geplaatste Cobolli kan nu profiteren van wat extra rust in aanloop naar de strijd om de titel tegen de als tweede geplaatste Zverev. De finalist van 2024 won eerder op vrijdag in vier sets van Jakub Menšík uit Tsjechië.

Ook voor Cobolli was de afmelding van Arnaldi lastig. "Het is heel moeilijk voor mij om nu te praten", zei hij. "Toen ik het hoorde, ongeveer een uur geleden, moest ik bijna huilen. Dit verwacht je helemaal niet. Ik heb een hoop respect voor hem en hij is een inspiratie voor ons allemaal."

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover