Twee gevallen kampioenen stonden dinsdagnacht ineens tegenover elkaar in de eerste ronde van de Australian Open. Karolina Pliskova en Sloane Stephens staan allebei buiten de top-1000 van de wereld na vreselijke jaren vol blessureleed. De Tsjechische won het bijzondere duel in Melbourne van de US Open-winnares van 2017.

Een jaar of vijf geleden had Pliskova - Stephens zomaar een kwartfinale op een Grand Slam kunnen zijn, maar de vrouwen zijn de afgelopen jaren ver afgezakt op het WTA-circuit. Vooral de 33-jarige Tsjechische ging door een ware hel sinds 2021. Pliskova kampte met een handblessure, polsblessure en moest in 2024 én 2025 twee keer geopereerd worden aan haar enkels. Zij speelde in heel 2025 maar drie duels op het Challenger-circuit. Daarvoor was haar opgave in de tweede ronde van de US Open in september 2024 haar laatste 'grote' duel.

Sloane Stephens

Voor de 32-jarige Amerikaanse Stephens was 2025 ook een rampjaar. Ze verloor in de eerste ronde van de Australian Open vorig jaar van Aryna Sabalenka en stond sindsdiend geblesseerd langs de kant. Tussen februari en september speelde ze helemaal niet en de twee laatste wedstrijden van 2025 werden ook helemaal niks op de Challenge Tour. Ze moest zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi plaatsen en leek weer haar oude vorm aan te tikken. Tegen Pliskova liet ze een knap staaltje tennis zien, maar was ze niet opgewassen tegen de herboren Tsjechische: 7-6, 6-2.

493 plekken gestegen

Het was voor het eerst in 36 jaar dat twee vrouwen van buiten de top-500 van de wereld tegen elkaar speelden op een Grand Slam. Pliskova was de nummer 1057 en Stephens stond met haar 1102de plaats zelfs nog lager. Door haar overwinning stijgt Pliskova met stip. De Tsjechische stijgt met haar zeventig punten voor de tweede ronde liefst 493 plekken en is nu virtueel de nummer 564 van de wereld. In haar hoogtijdagen was ze de nummer 1 van de wereld. In de tweede ronde speelt ze tegen de Indonesische Janice Tjen.

Rijke carrières

Pliskova behaalde in 2017 de nummer 1-positie, nadat ze de halve finale van Roland Garros had gehaald. Een half jaar daarvoor verloor ze de finale van de US Open. Ook de finale van Wimbledon in 2021 verloor ze, net als de halve finale van de Australian Open in 2019. Stephens won in 2017 de US Open en was ooit de nummer 3 van de wereld. De Amerikaanse gaat nu met 150.000 dollar aan prijzengeld naar huis.

