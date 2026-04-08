Anastasia Potapova heeft voor een daverende stunt gezorgd op het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz. De vriendin van toptennisser Tallon Griekspoor won knap van de hoger geplaatste Shuai Zhang uit China: 6-4, 6-4. Bovendien was het een hele speciale dag voor de tennisster.

Voor Anastasia Potapova, de vriendin van Nederlands beste tennisser Tallon Griekspoor, was het hoe dan ook een bijzondere dag. Ze maakte namelijk haar debuut in Oostenrijk als Oostenrijkse tennisspeelster. De geboren Russin koos er eind vorig jaar voor om te wisselen van nationaliteit, vanwege de moeilijkheden die de Russische nationaliteit met zich meebracht. Bovendien kan Potapova daardoor weer meedoen aan landentoernooien.

In opspraak

Eerder kwamen Potapova en Griekspoor nog in opspraak door een tennistoernooi te spelen in Rusland. Dat was geen officieel toernooi, daar de WTA en ATP sinds de oorlog met de Oekraïne niks meer organiseert in dat land. Maar ook in haar nieuwe land liet ze dus zien behoorlijk goed te zijn.

Stunt tegen Zhang

Haar overwinning op de Chinese veteraan Shuai Zang mag ook wel het etiket 'stunt' bevatten. De Chinese speelster staat immers op de 64ste plek van de wereldranglijst, ruim dertig plaatsen hoger dan Potapova. Bovendien komt de winst op een goed moment, daar ze al maanden worstelt met haar vorm. Al was het in Linz wel een zeer spannend duel.

Spannende wedstrijd

De eerste set begon zeer goed voor de in Rusland geboren tennisster. Meteen al in de eerste game plaatste ze een break. En die bleek veel waard. Vervolgens hielden beide atletes namelijk telkens hun eigen servicegame. Daarmee ging set een dan ook met 6-4 naar Potapova.

In het begin van de tweede set leek zich een soort zelfde scenario te ontvouwen als daarvoor, alleen dan in het voordeel van de Chinese. Zhang won namelijk de eerste twee games door direct een break te plaatsen. Het was echter de 25-jarige Potapova die daarna meteen weer terug kwam. Na enkele zeer vermakelijke games werd het ook in de tweede set 6-4 voor de thuisspeelster. Daarmee boekte ze een knappe overwinning. In de volgende ronde treft ze de Duitse Tamara Korpatsch, die buiten de top 100 staat.

Grote afwezige in Linz

Het toernooi in Linz kende vooraf al één grote afwezige. Toptennisster Emma Raducanu zou eigenlijk van de partij zij in Linz, maar zei af vanwege een vervelend virus dat haar nog altijd in de greep houdt. Haar afmelding zorgde in thuisland Groot-Brittannië voor de nodige consternatie, aangezien haar afwezigheid in nevelen gehuld was.