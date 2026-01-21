Tallon Griekspoor kan niet meer rustig over straat. De 29-jarige Nederlandse tennisser vormt inmiddels een glamourkoppel met de Russisch-Oostenrijkse tennisster Anastasia Potapova. Al komen de glitters in de relatie vooral van haar kant. Dat media en tennisfans daar vol op duiken, vindt Griekspoor minder prettig.

Griekspoor vormt sinds 2025 een setje met Potapova, die eind vorig jaar de Oostenrijkse nationaliteit aannam. De liefde werd wereldkundig nadat de twee regelmatig bij elkaar werden gespot op de tribune op grandslamtoernooien. Zo was met name Potapova vaak vol in beeld toen Griekspoor vorig jaar in actie kwam op Roland Garros.

Volgens Griekspoor is het fijn voor hem om samen te zijn met iemand die weet wat het inhoudt om tennisprof te zijn. "We hebben heel veel aan elkaar", vertelt hij in Helden Magazine. Zo weten Griekspoor en Potapova beiden wat wel en niet werkt om de mondiale top te bereiken. "Dat is niet aan iedereen uit te leggen", vindt de Nederlandse nummer 25 van de wereld.

'Grand Slam-relatie'

Hij is wat bescheidener op sociale media, in tegenstelling tot zijn vriendin. Potapova geniet van de aandacht en pakt vaak groots uit op onder meer Instagram, TikTok en Telegram. De tennisster bracht rijkelijk de gezamenlijke vakanties naar de Malediven en Dubai in beeld. "Ik vind het lastig dat privé ineens niet meer privé is", erkent de Nederlander, die op de Australian Open in de eerste ronde al werd uitgeschakeld.

Griekspoor is van mening dat tennis en zijn persoonlijke zaken gescheiden moeten blijven, omdat hij vanwege zijn carrière al veel in de spotlights staat. "Als er dan ook nog van alles wordt geschreven over je relatie, iedereen daar wat van vindt en er voor m’n gevoel nog meer op me wordt gelet, dan is dat niet makkelijk en erg wennen", merkt Griekspoor. De Nederlander wil liever beoordeeld worden op zijn tenniskwaliteiten. "Het hoort er nu eenmaal bij, maar ik ben er geen fan van."

Australian Open

In het interview spreekt Griekspoor de wens uit om de top-20 van de wereld aan te vallen. Hij is aan die jacht niet goed begonnen. Voor de derde Grand Slam op rij verloor de Nederlander namelijk in de eerste ronde zónder setwinst. Op de Australian Open werd het tegen de Amerikaan Ethan Quinn 2-6 3-6 2-6. In het dubbelspel revancheerde Griekspoor zich. Zijn vriendin is nog op beide fronten actief.

