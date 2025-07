Vlak na haar 35ste verjaardag is ex-toptennisster Caroline Wozniacki voor de derde keer moeder geworden. De Deense was op 11 juli jarig en verwelkomde op 26 juli zoontje Max. Ze maakte op Instagram de geboorte bekend en werd meteen overladen met hartjes en lieve woorden.

Tennisster Caroline Wozniacki is voor de derde keer moeder geworden. De 35-jarige Deense meldde op Instagram met een foto van haar drie kinderen dat Max Wozniacki Lee is geboren en gezond is. "Onze familie kan niet gelukkiger zijn", schreef ze erbij. Wozniacki had met haar echtgenoot, voormalig basketballer David Lee, al twee kinderen: dochter Olivia en zoon James. De 42-jarige Amerikaan David Lee en Woniacki zijn sinds 2019 getrouwd.

Schitterende carrière

De Deense voormalig grandslamwinnares stopte in 2020 met tennis, maar maakte in 2023 haar comeback. Na de US Open afgelopen jaar kwam ze niet meer in actie. Wozniacki stond liefst 71 weken op de positie van nummer 1 van de wereld en sloot de jaren 2010 en 2011 af als beste tennisster van de wereld. Ze won in haar lange carrière 'maar' één Grand Slam: de Australian Open in 2018. In totaal won ze precies dertig titels in haar carrière. Naast de Australian Open pakte ze ook de WTA Finals als grote titel.

Tienduizenden reacties

Het nieuwe gezin van vijf wordt op Instagram bedolven onder de vele reacties en likes. De post van de geboorte van Max, die wordt vastgehouden door zijn broertje en zusje, werd binnen twaalf uur bijna 50.000 keer van een hartje voorzien. De schattige foto krijgt ook veel positieve opmerkingen. "Zo schattig", schrijft het account achter de Australian Open (het toernooi dat ze één keer won). Ook collega-tennissters Donna Vekic, Lucie Safarova en Laura Robson feliciteren het stel met de komst van baby Max.

NBA-man

Haar man David Lee (42) speelde jarenlang in de professionele basketbalcompetitie NBA, totdat hij in 2017 stopte. In zijn carrière werd hij in 2015 kampioen met de Golden State Warriors. Hij speelde daarnaast ook voor de New York Knicks, Boston Celtics, Dallas Mavericks en San Antonio Spurs. Hij werd twee keer uitgeroepen tot NBA All-Star.