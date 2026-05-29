Roland Garros kampt met een groeiend probleem. De extreme hitte eiste dit toernooi al zijn tol, maar nu zorgt een tweede gevaar voor ophef. De Britse Katie Boulter werd zelf slachtoffer en eist nu actie van de organisatie.

Boulter struikelde tijdens haar tweede ronde wedstrijd tegen Anastasia Potapova - de vriendin van Tallon Griekspoor - over een reclamebord op baan 13 en liet daarbij haar racket vallen. Ze won de eerste set met 7-5, maar verloor de wedstrijd uiteindelijk met 6-4 en 6-2 in de tweede en derde set van de genationaliseerde Oostenrijkse. De ochtend na haar uitschakeling plaatste ze een dringende oproep op sociale media aan de Franse tennisbond. "Deze dingen moeten weg. Ik had gisteravond geluk, maar de volgende keer misschien niet", schreef ze op X.

Reclameborden laat spoor van slachtoffers achter

Nog geen half uur na Boulters bericht was het opnieuw raak. De Turkse Zeynep Sönmez struikelde na slechts twee games in haar dubbelspelwedstrijd over een van de kleine reclameborden, verloor haar evenwicht en moest opgeven. De 24-jarige gleed uit over een Lacoste-bordje en klapte hard tegen de grote reclameborden van BNP Paribas achter de baan. Boulter reageerde geschokt op de beelden: "O mijn god! Niet weer!"

Boulter en Sönmez zijn niet de enigen. De Belgische tennisser Alexander Blockx verstuiktte zijn enkel aan opgerolde zeilen rondom een oefenbaan en moest daardoor verstek laten gaan in de tweede ronde tegen De Minaur. Zijn coach Ruben Bemelmans liet weten dat zij mogelijk een schadevergoeding zullen eisen. "De banen zijn erg smal, er is weinig ruimte achter de banen. Naar mijn mening horen ze daar niet te liggen", aldus Bemelmans tegenover The Athletic.

Het patroon is niet nieuw. Roland Garros wordt al langer bekritiseerd vanwege de smalle banen en de beperkte ruimte rondom het speelveld. De kleine driehoekige reclameborden - vergelijkbaar met een Toblerone-doos - liggen vlak achter de baselijn op de grond. Door de toenemende snelheid van het moderne tennis, waarbij spelers steeds verder achter de baan komen, vormen ze een steeds groter gevaar. Meerdere incidenten later lijkt de situatie onhoudbaar.

Verloofde van Boulter nog wél actief

Voor Boulter zelf zit het toernooi er intussen op. Haar verloofde Alex De Minaur is nog wel actief op Roland Garros, de Australiër staat in de derde ronde tegenover de Tsjech Jakub Menšík. Boulter zal hem vanuit de tribune een hart onder de riem steken.

De twee vormen een van de populairste koppels in de tenniswereld en staan dit jaar ook voor een mijlpaal buiten de baan: het huwelijk. De Minaur bevestigde vrijdag bovendien zijn terugkeer naar Rotterdam, waar hij in februari zijn ABN AMRO-titel wil verdedigen.

THESE THINGS HAVE TO GO. Got lucky last night but next time I might not be… https://t.co/yvVgKbOZAo — Katie Boulter (@katiecboulter) May 29, 2026

Volg via onze tennispagina het laatste nieuws over Roland Garros, lees meer over het veelbesproken prijzengeld, raadpleeg de tv-gids en bekijk het programma en de uitslagen van het tweede grandslamtoernooi van het jaar.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover