Jesper de Jong heeft in de derde ronde van Roland Garros duidelijk zijn onvrede geuit over een beslissing van de umpire. Volgens de Nederlandse toptennisser had zijn tegenstander Karen Khachanov geen punt moeten krijgen omdat zijn service uit zou zijn geweest.

De Jong staat voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde van Roland Garros en hoopt zijn uitstekende vorm door te kunnen zetten. Maar in de eerste set kende hij wel een tegenslag vanwege een beslissing van de scheidsrechter. Khachanov pakte zijn vierde game met een ace, maar volgens De Jong was de bal uit.

Ook op de beelden leek dat het geval, maar de umpire wilde het nog even met eigen ogen bekijken. Hij liep de baan op om te kijken naar de afdruk van de bal, maar wees volgens de Nederlander een verkeerde plek aan.

Discussie

"Ben je serieus?", riep De Jong uit terwijl hij zijn handen naar zijn hoofd bracht. "Er is geen afdruk." De scheidsrechter wilde echter niets weten van het commentaar en gaf het punt aan Khachanov.

De Jong ging vervolgens toch nog een keer verhaal halen. "Je hebt mij laten zien dat er geen afdruk is van zijn service. Alleen een afdruk binnen de lijnen", zegt hij verontwaardigd. "Er is geen afdruk", benadrukt hij. "Dit is wat ik heb gezien", reageert de umpire. De Jong zal het dus toch met die beslissing moeten doen.

Hij wist wel de knop om te zetten en won vervolgens zijn eigen servicegame. De Nederlander pakte ook de eerste set met 7-5.

