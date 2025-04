Voormalig toptennisster (34) onthult bijzonder nieuws met man uit andere sport: 'Onze familie kan niet blijer zijn'

Deense oud-toptennisster Caroline Wozniacki heeft samen met haar man David Lee mooi nieuws aangekondigd. De twee kunnen binnenkort hun eigen basketbalteam samenstellen. Woznicki is namelijk weer zwanger.

De grandslam-winnares trouwde in 2019 met voormalig NBA-speler David Lee. Wozniacki was eerder al verloofd met een andere topsporter. Ze was van 2011 tot 2014 samen met golfer Rory McIlroy. De twee waren zelfs verloofd, maar McIlroy realiseerde zich vlak voor de bruiloft dat hij nog niet klaar was om te trouwen.

Inmiddels is de voormalig nummer één tennisster van de wereld helemaal gelukkig met Lee. Het stel heeft al twee kinderen samen: Olivia (3) en James (2). Zij krijgen er nu een broertje of zusje bij. De oud-topsporters kondigden dat op passende wijze aan.

Team

"We schakelen officieel over op zonedekking", schrijven de 34-jarige Wozniacki en 41-jarige Lee in een gezamenlijk bericht op Instagram. Met een derde kind kunnen ze een eigen basketbalteam van vijf spelers samenstellen. "Onze familie kon niet blijer zijn."

Topsportcarrières

Voor de geboorte van haar eerste twee kinderen stopte de Deense met haar tenniscarrière. In 2023 kwam ze terug voor de WTA-tour en een jaar later deed ze zelfs mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Wozniacki beleefde het hoogtepunt van haar carrière in 2018 toen won ze haar enige grandslamtitel op de Australian Open.

De Amerikaanse Lee speelde het grootste deel van zijn carrière bij de New York Knicks en Golden State Warriors. In zijn laatste seizoen bij dat laatstgenoemde team werd hij kampioen. Hij stopte in 2017 met basketballen.