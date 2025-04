Naam van dopingzondaar Jannik Sinner prijkt op lijst van lucratief toernooi

De dopingschorsing van toptennisser Jannik Sinner loopt op 4 mei af, dus is de vraag waar de Italiaan terugkeert op het ATP-circuit. Er is inmiddels een deelnemerslijst naar buiten gebracht waarop zijn naam voor het eerst in drie maanden weer prijkt.

Het Masters-toernooi van Rome heeft de lijst met deelnemende tennissers gepubliceerd. Daarop staat de naam van de nationale trots bovenaan. Het Italiaanse toernooi in de hoofdstad, dat plaatsvindt van 7 tot 18 mei, belooft met een indrukwekkende deelnemerslijst het sterkste toernooi te worden sinds de Australian Open.

Dopingschorsing

Dat was namelijk ook meteen het laatste toernooi waar Sinner aan meedeed. Hij won in januari de eerste Grand Slam van 2025 en werd daarna geschorst omdat hij in maart 2024 twee keer positief testte op doping. De schorsing van de 23-jarige nummer 1 van de wereld liep van 9 februari en eindigt dus op 4 mei, precies op tijd om mee te kunnen doen aan zijn thuistoernooi.

Enorme deelnemerslijst

Maar een makkie zal het niet worden voor Sinner bij zijn terugkeer. De hele top-78 van de ATP-ranking heeft zich namelijk aangemeld, waaronder Alexander Zverev, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz en de rest van de ijzersterke top 10. Opvallend is dat Rome voor Djokovic het succesvolste graveltoernooi is, met maar liefst zes titels.

ATP Monte Carlo

Monte Carlo, het toernooi dat nu bezig is, zal de eerste echte test zijn voor Djokovic's vorm. De beste speler aller tijden gaf toe dat de overgang van Miami naar de nieuwe omstandigheden en ondergrond niet makkelijk was. Rafael Nadal is recordhouder in Rome met 10 titels, Djokovic staat tweede. Slechts twee andere actieve spelers hebben in de Italiaanse hoofdstad een titel gewonnen: Alexander Zverev (2) en Daniil Medvedev.

Veel prijzengeld vóór Roland Garros

De ATP Rome is het laatste grote toernooi voor de tweede Grand Slam van het jaar. Vanaf 25 mei begint namelijk Roland Garros in Parijs. In Monte Carlo, Madrid (23 april - 4 mei) en Rome (7 t/m 18 mei) ligt er nog veel prijzengeld te wachten op de toptennissers. De winnaars gaan namelijk naar huis met ruim 1,1 miljoen euro.

Alle deelnemers ATP Rome

1. Jannik Sinner (1)

2. Alexander Zverev (2)

3. Carlos Alcaraz (3)

4. Taylor Fritz (4)

5. Novak Djokovic (5)

6. Jack Draper (6)

7. Casper Ruud (7)

8. Stefanos Tsitsipas (8)

9. Andrey Rublev (9)

10. Alex de Minaur (10)

11. Daniil Medvedev (11)

12. Holger Rune (12)

13. Tommy Paul (13)

14. Ben Shelton (14)

15. Arthur Fils (15)

16. Lorenzo Musetti (16)

17. Frances Tiafoe (17)

18. Grigor Dimitrov (18)

19. Felix Auger-Aliassime (19)

20. Ugo Humbert (20)

21. Tomas Machac (21)

22. Francisco Cerundolo (22)

23. Jakub Mensik (23)

24. Sebastian Korda (24)

25. Karen Khachanov (25)

26. Hubert Hurkacz (26)

27. Alexei Popyrin (27)

28. Jiri Lehecka (28)

29. Denis Shapovalov (29)

30. Giovanni Mpetshi Perricard (30)

31. Brandon Nakashima (31)

32. Alejandro Tabilo (32)

Sebastian Baez (33)

Matteo Berrettini (34)

Tallon Griekspoor (35)

Flavio Cobolli (36)

Alex Michelsen (37)

Jordan Thompson (38)

Alexandre Muller (39)

Matteo Arnaldi (40)

Lorenzo Sonego (41)

Alejandro Davidovich Fokina (42)

Nuno Borges (43)

Gael Monfils (44)

Marcos Giron (45)

Tomas Martin Etcheverry (46)

Miomir Kecmanovic (47)

Luciano Darderi (48)

Jan-Lennard Struff (49)

Zizou Bergs (50)

Pedro Martinez (51)

Roberto Bautista Agut (52)

Zhizhen Zhang (53)

Jaume Munar (54)

Quentin Halys (55)

David Goffin (56)

Roberto Carballes Baena (57)

Nicolas Jarry (58)

Joao Fonseca (59)

Juncheng Shang (60)

Francisco Comesana (61)

Benjamin Bonzi (62)

Camilo Ugo Carabelli (63)

Damir Dzumhur (64)

Kei Nishikori (65)

Mattia Bellucci (66)

Yunchaokete Bu (67)

Roman Safiullin (68)

Learner Tien (69)

Mariano Navone (70)

Yoshihito Nishioka (71)

Hamad Medjedovic (72)

Jacob Fearnley (73)

Arthur Rinderknech (74)

Corentin Moutet (75)

Alexander Bublik (76)

Aleksandar Kovacevic (77)

Laslo Djere (78)