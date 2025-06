Franse tennissensatie (22) stunt op Roland Garros en maakt gigantische sprong op wereldranglijst

Voor de Franse toptennisster Loïs Boisson is Roland Garros nu al dik geslaagd. De 22-jarige Française ontving een wildcard en speelt het toernooi van haar leven. Ze zorgde voor een gigantische stunt door de nummer drie van de wereld uit te schakelen en maakt een grote sprong op de wereldranglijst.

Boisson begon het toernooi in Parijs als nummer 361 van de wereld, maar maakt een flinke stap richting de top 100 van de wereld. De Franse tennisster speelt pas haar eerste grandslamtoernooi. Vorig jaar werd ze ook al met een wildcard uitgenodigd voor het graveltoernooi, maar toen kon ze niet op de uitnodiging ingaan vanwege een blessure.

De talentvolle tennisster heeft een geweldig toernooi achter de rug. De achtste finales bereiken bij je grandslamdebuut is een unieke prestatie. Ze begon het toernooi met een grote overwinning op de Belgische Elise Mertens (nummer 22 van de wereld). De toon was gezet. De Oekraïense Anhelina Kalinina (WTA-93) en landgenote Elsa Jacquemot (WTA-109) moesten het in de volgende rondes ontgelden.

Nummer drie van de wereld

De grootste stunt van het toernooi moest nog plaatsvinden. Tegen de nummer drie van de wereld, Jessica Pegula, toonde Boisson haar absolute talent. Pegula is de hoogstgeplaatste tennisster die nog nooit een grandslamtoernooi op haar naam schreef. Boisson verloor de eerste set met 6-3, maar vocht zich terug en won uiteindelijk tot grote vreugde van het publiek in Parijs met 3-6 6-4 6-4.

Boisson speelt in de kwartfinale tegen de 18-jarige Mirra Andreeva. Zij stuntte vorig jaar door als 17-jarige de halve finales van Roland Garros te behalen. Andreeva gaf die sterke prestatie een goed vervolg, want ze is inmiddels de nummer 6 van de wereld.

Amerikaanse toptennisster volgt in kritiek op organisatie Roland Garros: 'Ze geven niets om ons' De Amerikaanse toptennisster Jessica Pegula, nummer twee van de wereld, heeft felle kritiek geuit richting de organisatie van Roland Garros. Ze volgt daarmee haar collega Ons Jabeur. Wat gaat er mis? Vrouwenwedstrijden worden zelden in de avond gepland.

Wereldranglijst

Op de virtuele wereldranglijst van de WTA maakt de Française een gigantische sprong. Ze staat virtueel 120ste van de wereld. Door haar prestatie op Roland Garros stijgt ze liefst 241 posities. De winst is ook goed voor haar portemonnee: de kwartfinaleplaats levert haar 440 duizend euro op.

Toptennisster biedt excuses aan na deodorant-rel, 'slachtoffer' reageert ook via Instagram De 28-jarige Harriet Dart heeft haar excuses aangeboden voor een opmerking die ze dinsdag maakte tijdens haar nederlaag tegen de 21-jarige Française Lois Boisson. Dart verloor met 0-6, 3-6 en vroeg tijdens de wedstrijd aan de scheidsrechter of hij Boisson wilde vragen deodorant te gebruiken omdat ze 'vreselijk stonk'.

Deodorant

De Franse tennisster was enkele maanden geleden voor een totaal andere reden in het nieuws. De Britse tennisster Harriet Dart vond dat ze 'vreselijk stonk' en vroeg de scheidsrechter of ze deodorant wilde gebruiken. Het moment ging de hele tenniswereld over, waarna de Britse haar excuses aanbood.

Beelden: Eurosport/HBO Max

Alles over Roland Garros