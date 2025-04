Toptennisster biedt excuses aan na deodorant-rel, 'slachtoffer' reageert ook via Instagram

De 28-jarige Harriet Dart heeft haar excuses aangeboden voor een opmerking die ze dinsdag maakte tijdens haar nederlaag tegen de 21-jarige Française Lois Boisson. Dart verloor met 0-6, 3-6 en vroeg tijdens de wedstrijd aan de scheidsrechter of hij Boisson wilde vragen deodorant te gebruiken omdat ze 'vreselijk stonk'.

In de eerste ronde van het Open Capfinances Rouen Metropole profiteerde Lois Boisson van haar wildcard. Ondanks dat ze tegen een speelster stond die bijna 200 plaatsen hoger op de wereldranglijst staat, wist ze in twee sets te winnen: 6-0, 6-3. De overwinning van de Française werd echter overschaduwd door een grove opmerking van Harriet Dart. Vlak voor een game deed de Britse een onaardige vraag aan de scheidsrechter: "Kun je haar vragen deodorant te gebruiken? Ze ruikt vreselijk."

Excuses

De woorden van Dart verspreidden zich snel in de internationale pers en de 28-jarige speelster kreeg veel kritiek van tennisfans. Inmiddels heeft de nummer 110 van de wereld een bericht geplaatst waarin ze haar spijt betuigt over de opmerking in Rouen. "Hallo allemaal. Ik wil mijn excuses aanbieden voor wat ik vandaag op de baan heb gezegd. Het was een impulsieve opmerking waar ik echt spijt van heb. Dit is niet hoe ik me wil gedragen en ik neem de volledige verantwoordelijkheid. Ik heb veel respect voor Lois en hoe ze vandaag speelde. Ik zal hiervan leren en verder gaan", zegt de Britse op Instagram.

Het bericht met excuses van Harriet Dart. ©Instagram

Samenwerking met Dove

De jonge Boisson reageerde ook op sociale media, maar deed dat met humor. De 21-jarige tennisster tagde Dove, een merk voor verzorgingsproducten, en stelde een samenwerking voor. "Dove, blijkbaar heb ik een samenwerking nodig," schreef de nummer 303 van de WTA-ranglijst op Instagram.

Lois Boisson op haar Instagram

Achtste finale

In de achtste finales van het Open Capfinances Rouen Metropole neemt Lois Boisson het op tegen de Japanse Moyuka Uchijima of de Russische Kamilla Rakhimova.