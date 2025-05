Amerikaanse toptennisster volgt in kritiek op organisatie Roland Garros: 'Ze geven niets om ons'

De Amerikaanse toptennisster Jessica Pegula, nummer twee van de wereld, heeft felle kritiek geuit richting de organisatie van Roland Garros. Ze volgt daarmee haar collega Ons Jabeur. Wat gaat er mis? Vrouwenwedstrijden worden zelden in de avond gepland.

De grootste en belangrijkste wedstrijden worden in de avond gespeeld op Court Philippe-Chatrier, het centercourt in Parijs. Deze wedstrijd trekt de meeste bezoekers en televisie-kijkers. Jabeur en Pegula vinden het niet eerlijk dat daar zelden een vrouwenwedstrijd wordt gepland.

'Het is nooit gelijk'

"Het is ieder jaar hetzelfde verhaal", vertelde Pegula, die maandag haar opwachting maakt in de 8ste finales (om 11 uur 's ochtends). "Het is nooit gelijk. Ik weet niet echt wat ik er nog meer over kan zeggen. Het lijkt erop alsof ze (organisatie Roland Garros, red.) weinig om ons geven en er niets aan willen doen."

Hoewel het prijzengeld gelijk is voor tennissers en tennissters, is de aandacht voor de verschillende takken van sport dat zeker nog niet. "Het zou eerlijker moeten zijn. Wij zijn een evenement dat zogenaamd gelijkheid nastreeft. Grand Slams zouden gelijk moeten zijn. Waarom krijgen wij dan niet wat meer kansen om dat ook echt te zijn?"

Nieuw fenomeen

De avondsessies zijn een relatief nieuw fenomeen op Roland Garros. Pas in 2021 werden er voor het eerst wedstrijden in de avond gespeeld, terwijl het toernooi al sinds 1891 bestaat. Sindsdien is de indeling van die avondsessie een constant punt van discussie.

"Opnieuw voelt het alsof ik mijn hoofd tegen een muur sla, omdat ik het gevoel heb dat we hier al twee, drie, vier jaar - eigenlijk al voor altijd, als ik eerlijk ben - over praten. Want het is nooit echt gelijk geweest."

Pegula speelt in de 8ste finales van Roland Garros tegen de Franse qualifier Lois Boisson. Zij is de nummer 170 van de wereld, dus zou op papier een eitje moeten zijn voor de speelster die nog nooit een grandslamtoernooi op haar naam schreef.

