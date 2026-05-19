Océane Dodin boekte maandagavond een klein stuntje door de volgende ronde van het kwalificatietoernooi voor Roland Garros te bereiken. De Française tennisster staat vooral bekend om al haar pikante uitdagingen waar ze zich naast de baan mee bezig houdt. Na maanden van tegenvallende resultaten kon Dodin haar emoties dan ook niet bedwingen.

Voor een tennisster uit Frankrijk is er natuurlijk elk jaar één absoluut doel, namelijk het bereiken van het hoofdtoernooi van Roland Garros. Dat geldt dus ook zeker voor Océane Dodin, die vooral tennist in de marge van de mondiale top. Daarom zijn de opbrengsten relatief laag en moest ze haar heil ergens anders zoeken. Maandag boekte ze, tussen al haar andere werkzaamheden door, een mooie overwinning. Daardoor kon ze zich na afloop niet meer inhouden en stortte ze ter aarde.

Pikante uitstapjes

De 29-jarige Dodin is een verdienstelijke tennisster, maar behoorde nooit echt tot de wereldtop. Twee jaar geleden behaalde ze haar beste resultaat door de vierde ronde te bereiken van de Australian Open. Ook op haar eigen thuistoernooi Roland Garros en de US Open wist ze al eens een wedstrijd te winnen. Maar met een hoogste WTA-ranking van plek 375 staat ze met haar sport niet echt in de schijnwerpers. Daarom besloot ze enige tijd geleden voor een opmerkelijke bijbaan te kiezen.

De tennisster uit Rijsel besloot zich aan te melden bij het volwassenenplatform OnlyFans en deed dat met succes. Bovendien gebruikte ze vorig jaar een maandenlange pauze vanwege een blessure om haar borsten te vergroten. Daar gaf ze eerder al over aan 'geen last van te hebben tijdens het tennissen'. Het ging rond Dodin dus over alles behalve haar prestaties op de tennisbaan. Maar daar is sinds maandag verandering in gekomen, toen ze een knappe stunt bewerkstelligde.

Stunt op Roland Garros

In de eerste ronde van de kwalificatie van Roland Garros moest Dodin, als nummer 519 van de wereld, tegen Kayla Day uit Amerika, die op plek 145 staat. De druk lag dus bij de Amerikaanse, maar daar wilde Dodin niks van weten. Onder luid gejuich van het Franse publiek boekte ze een zeer benauwde zege: 6-4, 2-6, 7-6 (13). In de beslissende tie-break kregen beide tennissters matchpoints, maar bleek Dodin de koelste.

Na afloop stortte Dodin ter aarde en kon ze haar emoties niet bedwingen. De Française moest zelfs een traantje laten. Ook al is het pas de eerste ronde, en moet ze nog twee partijen winnen om het hoofdtoernooi te bereiken, toch voelt het als een grootse zege. Nu kan het eindelijk weer over haar sport gaan, al heeft de nieuwe aandacht ook tot meer volgers op haar andere platformen geleid. In de volgende ronde mag ze weer aan de bak. Dan treft ze Aliaksandra Sasnovich, de nummer 126 van de wereld.

