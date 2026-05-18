Voor tennisser Max Houkes kwam maandag zijn grote droom uit. Hij mocht op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière meedoen aan de kwalificaties van een grandslamtoernooi. Zijn avontuur eindigde echter direct.

De 25-jarige Houkes staat op de 234e plek van de wereldranglijst en dat is zijn hoogste notering ooit. Dat leverde hem in Parijs zijn debuut op een grandslamtoernooi op. Dat hij juist op Roland Garros zijn debuut mocht maken, vond Houkes bijzonder, want hij noemde dat onlangs bij TV Drenthe zijn 'droomtoernooi'.

Houkes onderuit tegen beul van Djokovic

Een debuut in het hoofdtoernooi zit er echter nog niet in, want daarvoor had Houkes drie partijen moeten winnen. Bij de eerste horde ging het maandag echter direct mis.

Houkes werd maandag in de eerste ronde uitgeschakeld door de Italiaan Marco Cecchinato. De Nederlander leidde in de eerste set met een break, maar kon die niet over de streep trekken. Cecchinato won de set in een tiebreak en was in het tweede bedrijf duidelijk de sterkste: 7-6 (5), 6-2.

Waar Houkes pas voor het eerst op het gravel in Parijs speelde, is Roland Garros voor Cecchinato een bijzondere plek. De 33-jarige Italiaan haalde in 2018 zelfs de halve finales van het grandslamtoernooi en versloeg toen Novak Djokovic in de kwartfinales. Cecchinato verloor uiteindelijk van Dominic Thiem.

Andere Nederlanders

Ook Guy den Ouden redde het niet. De mondiale nummer 214 ging met 7-6 (3), 3-6, 2-6 onderuit tegen Dalibor Svrcina uit Tsjechië. Den Ouden (24) werd vorig jaar ook uitgeschakeld in de kwalificaties. Jesper de Jong plaatste zich eerder op maandag wel voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi.

Bij de vrouwen is Suzan Lamens door naar de tweede ronde. De 26-jarige Nederlandse won in Parijs met 6-4 6-3 van Lina Gjorcheska uit Noord-Macedonië. Arantxa Rus komt later op maandag in actie in de kwalificaties. Anouk Koevermans speelt dinsdag haar eerste partij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover