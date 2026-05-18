De grootste superster van het vrouwentennis is al enkele jaren Aryna Sabalenka (28). De krachtpatser uit Belarus won vier van de acht grandslamfinales die ze speelde en groeit ook buiten de tennisbaan uit tot een herkenbaar en inspirerend icoon. Op haar socials meldt ze dat op dat vlak een van haar dromen is uitgekomen.

In november 2024 nam plek Sabalenka de eerste plek in van de WTA-rangking en sindsdien is ze niet meer van de troon verstoten. Ze won in totaal 24 titels in het enkelspel, waaronder 11 toernooien in de categorie WTA-1000, de zogeheten masterstoernooien. Inmiddels heeft ze 5 miljoen volgers op Instagram.

Vogue

Wat helpt bij het uitbouwen van haar roem is dat Sabalenka een expressieve en uitgesproken persoonlijkheid heeft. Op haar socials zet ze regelmatig grappige en onthullende beelden uit haar leven als topsporter. Daarnaast is ze veelgevraagd als model voor reclames en fotoshoots.

Ook het befaamde blad Vogue vroeg Sabalenka of ze er iets voor voelde om te poseren. Als covermodel zelfs. Het resultaat laat Sabalenka zien in een post op Instagram. Ze staat op de voorkant van het tijdschrift, met op de achtergrond een zee. "Het is niet oké om het oké te vinden als je verliest", luidt het citaat onderaan de pagina.

Sabelenka's bijschrift bij haar post is: "Een droom is uitgekomen. Bedankt." Ze deelt ook enkele andere foto's van de shoot voor het modeblad, dat is opgericht in 1892 en een grote status heeft in de modewereld. Sabalenka zit in een stoel in een hotel-achtige omgeving alsook in luchtige kleding bij het strand, en er is een close-up van haar gezicht, waarbij ze een vinger op haar lip drukt.

Haar partner Georgios Frangulis was er snel bij om te reageren. "Je bent te gek, mijn liefde. Ik het zoveel geluk", schrijft hij. Model Paris Hilton vindt het 'Zo heet'. Zelfs het officiële account van het Oost-Afrikaanse land Mauritius reageert: "Groeten uit Mauritius." Olympisch kampioene Eileen Gu (een freestyleskiester) houdt het simpelweg bij: "Wow!"

Strijd

Sabalenka komt ook op voor een eerlijkere beloning van tennisspelers. Ze is bereid om grandslams te boycotten om een eerlijkere verdeling van het prijzengeld te forceren.

"Wij geven een show. Zonder ons zouden er geen toernooien zijn, zonder ons zou er geen entertainment zijn. Ik denk dat we beter betaald zouden moeten worden", zei Sabalenka. "Op een gegeven moment zullen we moeten boycotten als dat de enige manier is om onze rechten te verdedigen", vervolgde de speelster uit Belarus.

