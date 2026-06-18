Carlos Alcaraz is inmiddels alweer een paar maanden niet meer in actie gekomen door een vervelende blessure aan zijn rechterpols. Daardoor miste de Spaanse wereldtopper al Roland Garros en ook Wimbledon moet hij laten schieten. Op de achtergrond is hij druk bezig met zijn herstel. Donderdag viel Alcaraz op door een bijzondere manier van trainen.

Vanaf het moment dat Carlos Alcaraz in Barcelona moest opgeven tegen de Tsjech Tomas Machac in april, kwam hij niet meer in actie. Door een zeer hardnekkige peesblessure aan zijn rechterpols was het niet verstandig om door te tennissen. Daardoor mist hij met Roland Garros en Wimbledon wel twee hele belangrijke toernooien.

Opvallende oefening

Voor de 23-jarige Spanjaard staat alles in het teken van een optimaal herstel. Deze week deelde hij op zijn eigen sociale kanalen een hoopvolle update, al was één filmpje nogal opvallend. De foto's tonen in elk geval aan dat Alcaraz dag in dag uit aan het trainen is. De ene keer vanaf de tennisbaan en een andere keer op de atletiekbaan.

Toch lijkt Alcaraz nog altijd niet helemaal fit. Hij deelt met zijn volgers een video van een training, waarop hij opvallend genoeg alleen maar ballen terugslaat met zijn linkerarm. Zijn rechterarm, waarmee hij doorgaans tennist, is dus nog niet genoeg hersteld om kracht op uit te oefenen. Ook draagt de Spaanse nummer twee van de ATP-ranking op meerdere foto's nog bescherming om zijn rechterpols.

Mogelijke rentree

Veel fans zien het feit dat Alcaraz inmiddels weer op de tennisbaan staat als een goed teken richting zijn rentree. Het is nog altijd niet duidelijk wanneer de tennisser uit Murcia weer terugkeert. Hij slaat in elk geval het hele grasseizoen over. Na Wimbledon is het Masters-toernooi in Canada begin augustus één van de grote krachtmetingen in aanloop naar de laatste Grand Slam.

De hoop van veel fans is immers dat Alcaraz wel weer bij de partij is op de US Open, dat traditioneel gezien de laatste Grand Slam van het jaar is. Dat toernooi, dat weer op hardcourt wordt gespeeld, begint eind augustus. Afgelopen jaar was hij nog de beste in New York, waardoor hij veel punten verdedigt. Inmiddels dreigt zelfs de derde plek op de ranking, na de overwinning van achtervolger Alexander Zverev op Roland Garros. Rivaal Jannik Sinner heeft een straatlengte voorsprong.

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