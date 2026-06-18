Jannik Sinner houdt de gemoederen flink bezig. De Italiaanse toptennisser maakte deze week zijn opwachting op de baan na zijn teleurstellende Roland Garros. Daarbij viel op dat Sinner een mysterieus wit apparaatje achter bij zijn tricep droeg. Nu is bekend waarom.

Sinner gold als grote favoriet bij Roland Garros vorige maand. Hij won immers zes masterstoernooien op rij, waarvan vijf dit jaar. De laatste drie waren ook nog eens op gravel. Daarnaast ontbrak zijn grote rivaal Carlos Alcaraz vanwege een slepende polsblessure die hem ook Wimbledon kost.

Totale ineenstorting op Roland Garros

De nummer één van de wereld stond ook op de drempel van een overwinning in de tweede ronde van Roland Garros tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo. Maar op een gegeven moment stortte hij in, raakte volledig zonder energie, slenterde over de baan en leed een schokkende nederlaag.

Daarna bracht Sinner twee weken door in het San Raffaele ziekenhuis in Milaan, om vervolgens zijn trainingen in Monte Carlo te hervatten. Op sociale media verscheen een video van de baan, waarop Sinner in ontbloot bovenlichaam te zien was. Daarbij viel op dat hij op de achterkant van zijn linkerarm een wit schijfje had zitten.

Sinner ha sido visto estos días en Montecarlo usando este dispositivo, que ha despertado el interés de más de uno, preguntándose qué es eso.



Es algo muy concreto.



El italiano parece estar usando un sensor de glucosa, un dispositivo cada vez más utilizado en el deporte de élite… pic.twitter.com/XZ8hFZTxyd — José Morón (@jmgmoron) June 17, 2026

Glucosesensor

De Italiaanse toptennisser gebruikt, zo lijkt het, een glucosesensor – een apparaat dat steeds vaker wordt ingezet in de topsport om te monitoren hoe het lichaam reageert op inspanning, voeding, hitte en herstel.

Dit apparaat meet niet direct het bloedsuikerniveau per seconde, maar meet de glucose die aanwezig is in de interstitiële vloeistof (vloeistof tussen de cellen) onder de huid. Dit maakt het mogelijk om trends gedurende de dag te volgen: pieken na maaltijden, dalingen tijdens inspanning, evenals reacties op hitte, stress of onvoldoende herstel.

In Parijs vertoonde Sinner symptomen die overeenkwamen met een zware hitteberoerte en een ernstige fysieke inzinking. Dus bracht de Italiaan twee weken door met medische onderzoeken in Italië om verschillende parameters te analyseren en te begrijpen wat er precies gebeurd was.

Apparaatje logisch vervolg

Het is logisch om te concluderen dat de artsen zijn glucoseniveau wilden meten in verschillende situaties, zoals in dit geval training in de hitte, om de onderzoeken voort te zetten en te begrijpen waarom dit hem overkomt bij grote inspanningen. Op basis van de resultaten zullen de artsen en voedingsdeskundigen die hem begeleiden ingrijpen, indien nodig, om zijn dieet en supplementen aan te passen, en zo te voorkomen dat de energiereserves van de nummer één van de wereld plotseling leeg raken.

Dit betekent niet dat de Italiaan diabetes heeft – volgens de lokale media waren zijn tests negatief voor dergelijke aandoeningen. Sinner keert vlak voor Wimbledon terug op de baan, aangezien hij zal deelnemen aan een demonstratietoernooi in de Hurlingham Club.

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