Botic van de Zandschulp staat in de derde ronde van de Australian Open voor een lastige opgave tegen toptennisser Novak Djokovic. Maar de Nederlander heeft eerder laten zien dat hij kan stunten tegen de wereldtop. Hij maakte het nog spannend in de derde set, maar was uiteindelijk toch niet opgewassen tegen de nummer vier van de wereld.

Djokovic begon de eerste set met een love game. Van de Zandschulp behield vervolgens wel zijn eigen game en kwam daarna zelfs op breakpoint. Toch wist hij daar niet van te profiteren. Het was de Serviër die de eerste break pakte. Hij won uiteindelijk ook de set met 6-3.

Medische timeouts

Djokovic deed Van de Zandschulp ook in de tweede set pijn en kwam al snel op 3-0-voorsprong. Daarna werd een medische timeout ingelast voor de Nederlander, die last had van zijn schouder. Hij werd behandeld en kreeg pijnstilling. Daarna won hij meteen de game van Djokovic en bracht hij de stand zelfs terug naar 3-4. Uit frustratie sloeg Djokovic de bal richting een van de ballenjongens. Daar werd hij op aangesproken door de umpire. De toptennisser was ook de tweede set te sterk voor de Nederlander: 6-4.

In de derde set kwam Djokovic ten val hij leek door zijn enkel te gaan en vroeg om een medische timeout. Daar werd hij behandeld aan zijn enkel en voet, waar ook een blaar op leek te zitten. De set moest uiteindelijk beslist worden met een tiebreak. Ook die ging naar Djokovic, die zo de wedstrijd besliste ten koste van Van de Zandschulp.

De Nederlander, die sinds kort gecoacht wordt door Raemon Sluiter, won van de als 27e geplaatste Brandon Nakashima in de eerste ronde en was donderdag in ronde twee te sterk voor de Chinees Juncheng Shang. Van de Zandschulp stond daardoor voor het eerst sinds 2022 in de derde ronde en evenaarde zijn beste prestatie ooit in Australië.

Bron: HBO Max/Eurosport

Reuzendoder

Toch mocht Van de Zandschulp hoop koesteren. Niet alleen doordat de jaren inmiddels tellen bij de 38-jarige Djokovic, maar ook door zijn reputatie van reuzendoder. De twee tennissers kwamen elkaar vorig jaar tegen op het masterstoernooi van Indian Wells en toen was het Van de Zandschulp die aan het langste eind trok.

Eerder wist de Nederlander ook Carlos Alcaraz te verslaan op de US Open van 2024. Bovendien maakte hij een einde aan de carrière van Rafael Nadal door van hem te winnen in de Davis Cup dat jaar. Een nieuwe stunt bleek er echter niet in te zitten voor de Nederlander.

